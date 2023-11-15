الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي ويبقي على حصاره

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، وفق المراسل الصحفي المحاصر داخل مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مباني المستشفى وساحاته كافة، فيما ما زالت تحاصره بالدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.اضافة اعلان
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.
وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت مبنيي الجراحة الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقاموا بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام، مبينة أن عمليات الاقتحام لأقسام المستشفى كانت تتم بالتدرج، كما أن جيش الاحتلال فجّر أبوابا داخلية بين الأقسام، وطلب من جميع المتواجدين في المجمع الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية.
وأضافت الوكالة، أن دبابات الاحتلال مازالت تتمركز في محيط المجمع، وقصفت بعدد من القذائف مناطق قريبة منه، مشددة الحصار الخانق عليه.
--(بترا)
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