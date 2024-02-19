الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتدى خلالها جنود الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين واعتقلوا عددا منهم.

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وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة، شابا من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين ومركباتهم، كما أغلقوا الحاجز الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية /حوسان/ غربي بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية في المنطقة على إغلاقها واعتدت بالضرب عليهم.



واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من /مسافر يطا/ جنوبي الخليل بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتفتيش منازلهم، واعتقلت قوات الاحتلال كذلك مواطنين من قرية /الجبعة/ جنوب غربي بيت لحم، وذلك أثناء رعيهما الأغنام في أرض قريبة من الحاجز العسكري الفاصل بين القرية وبلدة /صوريف/ شمالي الخليل.



وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي .