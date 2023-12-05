الاحتلال ينقل عمليته البرية جنوبا لإحراز انتصار مزيف بالدم الفلسطيني

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان- يبحث الاحتلال عن "صورة انتصار" ما بانتقاله من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعد مضي قرابة الشهرين من القصف المكثف والمجازر الوحشية ولم يجن سوى الدمار وإراقة الدم الفلسطيني، ولكنه قد يشي بتحويل فشله إلى مشهد أكثر دموية وضراوة طالما لم تعد صرخات الأطفال والنساء الثكالى تستفز الوجدان الإنساني، ولم يعد جدوى من تنديدات المجتمع الدولي.وتنذر همجية غارات الاحتلال الكثيفة المصحوبة بتوغل بري في خان يونس، جنوبا، بكارثة لن تقل في دمويتها عن ما ارتكبه في شمال القطاع، بل قد تزيد عنها، إزاء ضيق المساحة واستهداف المناطق المكتظة بالسكان، ولإصراره على تعويض ما لحقه من هزيمة في شمال القطاع الذي حول جزءه الأكبر إلى بقعة غير صالحة للسكن.وواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في خان يونس، جنوبا، تحت وابل من الغارات والأحزمة النارية العدوانية والقصف المدفعي الكثيف، لاستهداف منازل الفلسطينيين المأهولة وتدمير مربعات سكنية كاملة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، والتي بلغ عددها، منذ بدء العدوان، زهاء 1456 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.وتكمن الخطورة عند قيام الاحتلال بتوسيع العملية البرية في خان يونس إلى رفح، حيث لا يوجد مكان آخر يلجأ إليه الفلسطينيون في أقصى الحدود الجنوبية مع مصر، ما لم يثر ذلك مخطط التهجير من جديد، والذي اصطدم بالموقف الأردني المصري الصلب برفضه، ولكنه لن ينتهي تماما، فمفهوم التهجير يعتبر مرتكزا أساسيا في الفكر الصهيوني.وفي عودة منه لتزوير الحقائق وتبرير الوحشية؛ يزعم الاحتلال أن توغله البري جنوبا، لا سيما مدينة خان يونس ومخيم اللاجئين المحاذي لها، يستهدف قادة المقاومة الفلسطينية، والمواقع التابعة لها والمتمركزة هناك، وفق ادعاءاته.ونتيجة الغارات الكثيفة والأحزمة النارية وإلقاء القنابل الفسفورية والدخانية على مختلف محافظات القطاع؛ فقد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بتدمير المنازل والأبنية السكنية ومحيط المستشفيات، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 16 ألف شهيد، في حين زاد عدد الجرحى لنحو 42 ألفا، 70 % منهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.واستشهدت عائلات فلسطينية باكملها جراء قصف منازل مدنيين في رفح، جنوبي قطاع غزة، بينما لم يكتف الاحتلال من منطقة شمال القطاع، فمجازره أدت لارتقاء أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في يوم واحد، ومحاصرة مستشفى "كمال عدوان"، الذي يضم أكثر من 7 آلاف نازح معظمهم من النساء والأطفال، بالدبابات والقناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك.ومع استمرار جرائم الاحتلال في غزة؛ حذرت الأمم المتحدة من انهيار النظام الصحي وانعدام مياه الشرب النظيفة، ووجود مراكز إيواء بلا إمكانيات، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة.وقد يؤدي كل ذلك الوضع المأساوي إلى "سيناريو أكثر رعبا بشوط بعيد يوشك أن تتكشف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قدر له أن يتحقق"، وفق تصريحها.غير أنه لا مجيب لنداءات الاستغاثة الإنسانية في قطاع غزة، بينما يستعجل الاحتلال تحقيق أي انتصار مهما كان مزيفا وعلى حساب الدم الفلسطيني، في ظل خشية أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المحتل أن يتراجع دعم الولايات المتحدة، نتيجة ضغوط الرأي العام الأميركي والعالمي، بما سيؤثر على أي خطة عسكرية قادمة.ويتزامن ذلك مع تهديد الاحتلال باغتيال قادة حركة "حماس"، داخل فلسطين وخارجها، وهو الأمر الذي اعتبرته الحركة بأنه "يعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة".وفي الأثناء؛ يتواصل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد مناصرة (25 عاما) برصاص قواته العدوانية، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، مما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة.وفي خضم جرائمه ضد الفلسطينيين؛ قرر الاحتلال إقامة بناء حي استيطاني جديد بالقدس المحتلة، من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويستولي على حوالي 186 دونما (46 فدانا) من الأراضي الفلسطينية.من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن "تصريحات الخارجية الأميركية التي تحاول تبرئة الاحتلال من استهدافه المباشر والمتعمد للمدنيين العزل والمستشفيات في قطاع غزة واستمرارها في إعطاء الاحتلال الصهيوني الغطاء لجرائمه وسلوكه النازي والإبادة الجماعية بحق العائلات والأسر الفلسطينية؛ تثبت مجددا مشاركتها المباشرة في المعركة الدموية ضد الشعب الفلسطيني".وقال بدران، إن "استمرار الإدارة الأميركية بسياساتها الحالية في توفير الغطاء السياسي والإعلامي والدعم العسكري المفتوح بالقنابل الثقيلة والمحرمة دوليا لا تعادي الشعب الفلسطيني وحده، بل تعادي شعوب المنطقة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم".وحمل بدران الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عبر الضوء الأخضر الذي منحته للاحتلال الصهيوني الإرهابي لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة".