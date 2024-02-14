الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل

الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه جرى نقل الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر القريب من رام الله إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.-(وكالات)اضافة اعلان
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