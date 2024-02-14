الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه جرى نقل الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر القريب من رام الله إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.-(وكالات)