الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال ينكل بهم.. 9100 أسير يواجهون التجويع والحرمان من شعائرهم الدينية

أسرى فلسطينيون خلف القضبان في أحد سجون الاحتلال-(وكالات)
أسرى فلسطينيون خلف القضبان في أحد سجون الاحتلال-(وكالات)
رام الله - أكد نادي الأسير الفلسطيني، يوم أمس، -ومع حلول شهر رمضان المبارك- استمرار إدارة سجون الاحتلال ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من (9100) أسير ممن اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، إلى جانب التضييق عليهم في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الأذان، وقراءة القرآن.اضافة اعلان
وقال نادي الأسير "إنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول(أكتوبر)، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال، ومنها إغلاق ما تسمى بـ(كانتينا) الأسرى، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية، وتقليص وجبات الطعام".
وأشار نادي الأسير إلى أن الطعام المقدم للأسرى سيئ وتسبب في مفاقمة أوضاع الأسرى الصحية خاصة المرضى منهم.
وأضاف "كما ساهم زج الآلاف من المعتقلين بعد السابع من  تشرين الأول(أكتوبر) في الزنازين دون توفير الطعام، إلى تفاقم سياسة التجويع".
وشدد نادي الأسير على أنّ سياسة التجويع تعد من أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد طوفان الأقصى، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدا في الجهاز الهضمي، فضلا عن نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، إذ عكست صور الأسرى المفرج عنهم، نقصان الوزن الحاد للعديد منهم.
وبيّن نادي الأسير أن قضية الطعام حضرت في شهادات الأسرى كقضية بارزة وأساسية على مدار الفترة الماضية، فإلى جانب كمية الطعام السيئة كمًا ونوعًا التي تقدمها إدارة السّجون، فإنها تتعمد إحضار الطعام غير مطهي بشكل جيد في بعض المعتقلات والمعسكرات، وتحديدا التابعة لإدارة الجيش كمعتقل (عتصيون) والتي قدمت بعض المعلبات للمعتقلين المحتجزين وهي منتهية الصلاحية.
وإلى جانب سياسة التّجويع، أشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة السجون حرمت الأسرى من الأذان، ومن أداء صلاة الجماعة حتّى داخل الزنازين، وقد تعرض الأسرى لاعتداءات مرات عديدة، بعد محاولتهم أداء الصلاة، أو حتى قراءة القرآن بصوت واضح، كما أنّ العديد من السّجون وأبرزها (النقب) تمت مصادرة القرآن الكريم من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أنّ الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء، بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم.
وفي ظل حالة العزل الجماعية غير المسبوقة التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى، وتجريدهم من أي وسيلة للتواصل مع العالم مع الخارجي ومنها الراديوهات، والمحطات التلفزيونية المحدودة التي كانت متاحة لهم قبل السابع من  تشرين الأول(أكتوبر)، أصبح يعاني الآلاف منهم من صعوبة في معرفة حتى أوقات الصلاة داخل الزنازين.
وتناول نادي الأسير في بيانه قضية استشهاد المعتقل محمد أحمد الصبار والذي شكلت قضيته من أبرز القضايا التي ارتبطت بسياسة التجويع وسوء الطعام المقدم له، إذ كان يعاني محمد قبل اعتقاله من مشاكل في الأمعاء وهو بحاجة لطعام خاص، إلى جانب حاجته للمتابعة الصحية.
وبسبب الطعام الذي كان في مجمله من البقوليات، إلى إحداث انتفاخ كبير في أمعائه والتي أدت إلى تفاقم وضعه الصحيّ واستشهاده في الثامن من شباط(فبراير) المنصرم، ويحتجز الاحتلال جثمانه إلى اليوم.
من الجدير ذكره أنّه وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي ومعتقلات غزة، فإن لا معلومات كافية تتوفر حول الطعام الذي يقدم لهم كجزء من ظروف اعتقالهم، ولكن في ضوء الشهادات التي خرجت ممن أفرج عنهم، أكدوا على أنهم عانوا من سياسة التجويع، وإذلالهم بشكل متعمد للحصول على الطعام.
وفي صورة تتجلى فيها وحشية ولا إنسانية هذا المحتل، أشار نادي الأسير وفي ضوء ما نقله الأسرى المفرج عنهم، أنّ إدارة السجون تطلب من معتقلي غزة "النباح" عند إحضار وجبات الطعام.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون من غزة يتنقلون بين الأبنية المدمرة في أول أيام رمضان.-(وكالات)

بالجوع والنزوح والمساجد المدمرة.. غزة تستقبل رمضان بعشرات الشهداء

منذ 16 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

الدفاع السلبي.. هكذا خططت المقاومة لمواجهة الاحتلال

منذ 16 دقيقة
بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمناقشة الحرب في غزة، 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

الدعم الأميركي لإسرائيل أصبح تكاليف كله، ولا أرباح‏

منذ 17 دقيقة
عملية طوفان الاقصى

حليف خاص جدا‏

منذ 17 دقيقة
أرشيفية لجيش الاحتلال

الاحتلال يغتال فلسطينيا في طولكرم

منذ 38 دقيقة
Untitled

35 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

3 ملفات خطيرة في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

طلبة بـ"العاشر" لا يقرأون ولا يكتبون!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تكرار المشهد سنويا

سلامة الدرعاوي |اليوم

كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!

نضال المجالي |اليوم

هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به

سميح المعايطة |اليوم

المحتل تلميذ غبي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |منذ 17 دقيقة
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان

رمضان كريم منذ11 ساعة

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان
 
 