الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح

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الاحتلال يهدد بقصف المستشفى الكويتي في رفح
هدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بقصف المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، مطالبا بإخلائه.
وبحسب مصادر فلسطينية، رفضت إدارة المستشفى الكويتي كغيرها من مستشفيات غزة التهديدات الاسرائيلية لأن بداخلها أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالة حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت.اضافة اعلان

وواصلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية تهديد عدة مستشفيات في قطاع غزة بالقصف في حال عدم إخلائها، فيما ترفض الكوادر الطبية هذه التهديدات وتواصل عملها في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، إذ توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.
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