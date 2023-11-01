الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يهدم 17 منزلا تاريخيا في الضفة الغربية

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الاحتلال يهدم 17 منزلا تاريخيا في الضفة الغربية
رام الله- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، 17 منزلا تاريخيا جنوبي الضفة الغربية، في الوقت الذي تنفذ فيه غارات مكثفة على قطاع غزة.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم حسن بريجية،في بيان، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "هدموا 17 بيتا في قرية شوشحلة، قرب بيت لحم" جنوبي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المنازل "مشيدة من الحجر القديم، ويعود عمرها إلى ما يزيد عن 200 عام".
ولفت إلى أن مستوطنين برفقة قوات إسرائيلية "هدموا المنازل مستغلين، الانشغال في الحرب الدائرة على قطاع غزة".
و"شوشحلة"، قرية صغيرة تقع بالقرب من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني، بين القدس وبيت لحم والخليل، ويسكنها بضعة عائلات، غالبيتهم تم تهجيرهم خلال السنوات الماضي، بفعل اعتداءات المستوطنين. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تتزامن مع شن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي. -(بترا)اضافة اعلان
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