الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة وجنوده ينكلون بالمعتقلين

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عواصم - خلف اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية إصابات في صفوف الفلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين بمخيم بلاطة شرقي نابلس.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبيت أمّر في محافظة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، واندلعت اشتباكات بينها وبين مقاومين فلسطينيين بالرصاص الحي والعبوات محلية الصنع.واندلعت مواجهات خلال المداهمات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من قرى قبلان وتل وقريوت ودير شرف في محافظة نابلس، وبلدة الجلمة شمال جنين، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وبلدتي بيت عنون ودورا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن" قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش لعدة منازل، ولمركز طبي، ولمحلات تجارية في المناطق التي اقتحمتها".وأشارت مصادر في قرية تل إلى أن "مواجهات اندلعت مع القوات من عدة محاور، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت القوات دراجة نارية".من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم خلال اقتحام قرية خرسا جنوب الخليل.وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع باتجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم".كما أصيب فلسطيني برصاص مستوطن في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.واطلق مستوطني بسغات زئيف في بلدة بيت حنينا ومخيم شعفاط النار على منازل الفلسطينيين في المخيم، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي. وأضافت أن "قوات كبيرة اقتحمت مخيم شعفاط، واندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه الاهالي، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري".واستشهد 9 فلسطينيين اول من أمس الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.وذكرت الوزارة أن 3 من هؤلاء الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين (17 و26 عاما) استشهدوا في جنين، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من مدينة الخليل، واعتقلت أسيرا محررا من مدينة طولكرم عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية، وفق ما أفادت مصادر محلية فلسطينية.في السياق ذاته، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن جنود الاحتلال يصورون أنفسهم وهم يسيئون معاملة الفلسطينيين أثناء اعتقالهم في الضفة الغربية.وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، قد وثق عمليات تنكيل وتعذيب بحق مدنيين ومعتقلين فلسطينيين.وقال المرصد إن عائلات فلسطينية أفادت بتعرض أبنائها لعمليات تعذيب واسعة أثناء احتجازهم من قبل جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية.-(وكالات)