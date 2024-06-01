 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يواصل جرائمه في غزة

الأمم المتحدة: "لم يبق شيء لتوزيعه في غزة"
الأمم المتحدة: "لم يبق شيء لتوزيعه في غزة"
الأراضي الفلسطينية- في اليوم الـ239 من العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.اضافة اعلان
وكثف جيش الاحتلال قصفه لمدينة رفح، فيما خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية في عدة مناطق في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 5 مجازر جديدة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 95 شهيدا و350 مصابا، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و379 والمصابين إلى 82 ألفا و407 منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر في شارع "ثمانية" الواقع في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، حيث تكثف مسيرات الاحتلال والقناصة مراقبة المنطقة والانتشار فيها.
كما استهدف الاحتلال بالقصف أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى والشيخ عجلين جنوب مدينة غزة والتي أخليت من سكانها تقريبا، فيما تعمل قوات الاحتلال على تدمير ونسف مربعات سكنية في هذه الأحياء المتاخمة لمنطقة نيتساريم الفاصلة بين شمال القطاع وجنوبه.
وفي رفح، اُستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف عدد من المنازل في حي السلطان غرب المدينة.
وأكدت فصائل المقاومة بأنها تخوض اشتباكات ضارية متقطعة تتخللها انفجارات في محيط تل زعرب غرب المدينة.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت آلية للاحتلال بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح.
وأضافت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة جنوب مخيم يبنا في رفح.
وعرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، وقنص جنود إسرائيليين، في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.
وقال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، إن المقاومين من سرايا القدس نفذوا خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي الاحتلال.
كما أكد إسقاط 11 طائرة مسيرة للاحتلال خلال ذات الفترة، واستهداف قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في رفح وجباليا ومحور نتساريم. وأضاف أنه جرى أيضا قصف مستوطنات بئر السبع وسديروت وعسقلان، مؤكدا أن سرايا القدس تخوض "حربا وجودية" في غزة والضفة الغربية، أمام "كيان مجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل".
وأضاف "نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، مضيفا أن العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا". يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل للشهر الثامن على التوالي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفي مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.-(وكالات)
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