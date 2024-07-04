 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يواصل مجازره.. مليونا فلسطيني بغزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

أطفال غزيون ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب.-(وكالات)
أطفال غزيون ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب.-(وكالات)
عواصم- استشهد العشرات من الفلسطينيين أمس جراء الغارات الصهيونية على قطاع غزة منذ الفجر، في حين تواصل القصف المكثف على حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة مخلفا ايضا شهداء ودمارا.اضافة اعلان
وفي حي الرمال وسط مدينة غزة، أصيب فلسطينيون في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين، وفي حي التفاح أسفر قصف مماثل عن استشهاد الصحفي في فضائية القدس محمد السكني، بحسب فضائية الأقصى الفلسطينية.
واسفرت غارة صهيونية على منزل في سوق الذهب الأثري بمدينة غزة عن شهداء ومصابين، كما، استشهد فلسطيني وإصابة 3 في قصف مدفعي على شارع الشعف شرقي المدينة. كذلك أغارت القوات الصهيونية على مخيم الشاطئ مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وجرح آخرين.
كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستهدف طيران الاحتلال امس سطح منزل يعود لعائلة غبن في بيت لاهيا شمالي القطاع، وفق مصادر فلسطينية.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 38 ألف شهيد و87 ألفا و445 مصابا منذ 7 تشرين الأول( أكتوبر).
في غضون ذلك، تواصل طواقم الإسعاف لليوم الثاني انتشال جثامين شهداء من مناطق متفرقة في حي تل السلطان والحي السعودي غربي مدينة رفح، وتمكنت منذ صباح أمس من انتشال جثامين 24 شهيدا.
ووسط القصف المستمر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي في غزة، ستتوقف عن العمل في الساعات القليلة القادمة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
من جهتها، قالت إدارة مستشفى الكويت الميداني، في منطقة المواصي بالقرب من رفح، إن خدمتها الصحية ستتوقف خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
الى ذلك، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب صهيونية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأعرب عن "قلقه" إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة جراء "عرقلة النزاع المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم".
وقال البرنامج الأممي في بيان على منصة إكس: "مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وأرفق البرنامج مقطعا مصورا يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية إلى الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 9 أشهر يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألفشهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
ويواصل الاحتلال حربه على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.-(ومكالات)
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