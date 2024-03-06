الاحتلال يوجه ضربة جديدة لحل الدولتين قوامها 3500 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

نادية سعد الدين

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عمان - على وقع قرار "كابينت الحرب" بعدم فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل؛ جاءت ضربة الاحتلال الجديدة لمؤيدي "حل الدولتين" بإغراق الضفة الغربية بزهاء 3500 وحدة استيطانية وإغلاق الطريق أمام آمال الفلسطينيين بدولتهم المنشودة، وجر المنطقة للانفجار الشامل، بالتزامن مع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وجاء المشروع الاستيطاني الكبير، الذي يُعزّز مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار" بالقدس المحتلة ويفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وذلك في أعقاب إقامة 18515 وحدة استيطانية خلال العام الماضي بالضفة، بالرغم من معارضة واشنطن ودعوتها إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين، في ظل استمرار الحرب ضد غزة.فيما وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، إعلانَ الاحتلال خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية، بأنه "استفزازي وخطير".يأتي ذلك بينما قرر "كابينت الحرب" عدم فرض قيود على دخول الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.وفي الأسبوع الأول سيسمح بدخول مصلين بأعداد تشابه الاعداد التي كانت في السنوات السابقة، وعند كل اسبوع ستعقد جلسة لتقييم الأوضاع.وقال "نتنياهو" في بيانه، إنه قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية"، على أن يتم "يتمّ كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، واتخاذ القرار وفقًا لذلك".وذكر البيان الصادر عن "نتنياهو" أن "رمضان مقدَّس عند المسلمين، وستُحفظ حُرمة العيد هذا العام، كما في كل عام"، على حدّ قوله.فيما عدّ الوزير المتطرف، "إيتمار بن غفير"، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، "قرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس"، وفق مزاعمه.في الأثناء؛ أصدرت حركة "حماس" بيانا بشأن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال، مشيرة إلى أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني".غير أن الاحتلال، وفق الحركة، "ما يزال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".وأكدت الحركة أنها "ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه".يأتي ذلك بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بتوزيع مسودة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يؤيد وقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة مع إطلاق سراح جميع الأسرى الاسرائيليين.وأكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن المراجعة الثالثة لنص القرار "يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة مع إطلاق سراح جميع المحتجزين بمجرد موافقة الأطراف".وكانت المسودات السابقة للقرار الأميركي دعت إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وهو ما لم يرق إلى رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين كانوا يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار.وفي هذه المسودة الأخيرة، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ"وقف مؤقت لإطلاق النار" من أجل "تكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720".ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين، مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة ولن تتعجل في الدعوة إلى تصويت، بحسب المصدر الدبلوماسي.من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع.وأكدت، أن تركيز حكومة الاحتلال على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.وفي غزة استهدف جيش الاحتلال أمس مجددا فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات، وواصل قصف المناطق السكنية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بينما يواصل الجوع الفتك بالفلسطينيين شمالي قطاع غزة.وفي منطقة خان يونس أيضا، نفذت قوات الاحتلال قصفا مكثفا استهدف "مدينة حمد" المحاصرة ومناطق في شمال خان يونس.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء أول من أمس وفجر أمس منزلين في دير البلح ومخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.وفي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ طفلة على قيد الحياة وانتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في المخيم.وذكرت وزارة الصحة في غزة قالت إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيدا بالإضافة إلى جرح 113 آخرين.