الاحتلال يوظف ورقة "المشافي المسلحة" في التطهير العرقي بغزة

نادية سعد الدين

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ما بين غزة والضفة الغربية؛ ما يزال نزيف الدم الفلسطيني مستمرا، بينما يوظف الاحتلال، في تزوير صارخ للحقائق، ورقة "المشافي المسلحة" لتنفيذ سياسة "التطهير العرقي" وارتكاب مزيد من المجازر الوحشية بحق قطاع غزة، وتشويه الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي لتبرير حرب الإبادة الاحتلالية، واستخدامها كسلاح ضاغط في مفاوضات تبادل الأسرى، مما يغيب معه أي أفق قريب لوقف استباحة الدم الفلسطيني.ولن يفلح الاحتلال كثيرا في طمس مشهد دفن جثامين 179 شهيدا، أمس، في مقبرة جماعية بمستشفى "الشفاء الطبي" الرازحة تحت قبضته الاحتلالية بدعوى "المسرحية" الهزلية التي أدارها بشأن "اكتشافه" لمخزون الأسلحة فيها، وهي ذريعة بدأ بتسويقها تدريجيا للمشافي الأخرى بالقطاع، مما سيؤدي لارتقاء المزيد من الضحايا.وشيع الفلسطينيون جثامين سبعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في طولكرم، أدت أيضا إلى وقوع الجرحى والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، بالتزامن مع استشهاد زهاء 30 فلسطينيا نتيجة قصف جوي احتلالي كثيف فوق أبنية القطاع التي دُمرت فوق رؤوس ساكنيها.وتقترب غزة من الانعزال عن العالم مجددا، غدا، والغرق في ظلام دامس بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل دائم، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المقاسم والخطوط الدولية، مما يعني المزيد من المجازر الاحتلالية الوحشية التي سترتكب بعيدا عن مرأى المجتمع الدولي، والتي أدت لارتقاء أكثر من 11500 شهيدا، منهم زهاء 8 آلاف طفل وسيدة، ونحو 29 ألف جريح، فضلا عن مئات المفقودين تحت الركام.واضطر طاقم مستشفى "الشفاء" في غزة لدفن جثامين الشهداء، وبينهم سبعة أطفال "خدج"، الذين ارتقوا جراء انقطاع الكهرباء وغارات الاحتلال العدوانية، في مقبرة جماعية بساحة المشفى، حتى لا تبقى متناشرة بالممرات مع انقطاع الكهرباء عن "ثلاجات حفظ الموتى"، بسبب نفاد الوقود، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وتواصل طائرات الاحتلال ودباباته الحربية دك قطاع غزة جوا وبرا، مما أدى لاستشهاد 31 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف منزلين في مدينة خانيوس، جنوبا، وأبنية سكنية وسطا، وتدمير مربع سكني في محيط نادي خدمات مخيم جباليا، كان من بينهم لاعبي كرة الطائرة من أبطال المنتخب الوطني الفلسطيني، فضلا عن استهداف منزل آخر في محيط مدرسة الفاخورة التي تأوي نازحين بالمخيم.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد أعلنت بأن جميع سكان غزة يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".ومع ذلك، فإن الاحتلال يسوق روايته الصهيونية نفسها حول استخدام المقاومة الفلسطينية لمستشفى "الرنتيسي" في غزة، وهو ما نفته حركة "حماس" واعتبرت أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن "ما قدمه المتحدث باسم جيش العدو الإرهابي عبارة عن عمل استعراضي سخيف ومسرحية مبتذلة، لا يصدقها أحد؛ والجميع يتذكر حديثهم عن أنفاق في مستشفيات أخرى ثبت عدم صحتها".وأشار الرشق إلى مزاعم الاحتلال "بخصوص مستشفى الشفاء (في غزة) واستخدامها كمقر قيادة لحماس والمقاومة، ومن ثم تراجعه عن تكرار هذه الاتهامات".وجدد المطالبة "بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال الإرهابي".وبالمثل؛ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال يروج لأكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيدا لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.وقال، في تصريح له أمس، لقد "خرج الناطق باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحافي مليء بالأكاذيب، عرض خلاله فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية وتظهر بشكل واضح مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات".وأضاف: "إنها محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات "المعمداني" و"الشفاء" و"الإندونيسي" و"الرنتيسي" والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه النار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف".وأكد أن ما روجه الاحتلال مجرد أكاذيب مفضوحة وروايات متناقضة وجزء من حربه النفسية على الشعب الفلسطيني ولا تنطلي على الرأي العام، ولا يمكن أن تُبرر قصفه للمستشفيات وقتله للنازحين والمرضى والطواقم الطبية على مدار أيام الحرب الوحشية المتواصلة ضد قطاع غزة".وبين أن تلك "الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".وأكد ما جرى إثباته سابقا بالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صورا قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبين لاحقا أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة، معتبرا إن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تكشف أزمة قيادة جيش الاحتلال.وطالب "المجتمع الدولي بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية".وفي الأثناء؛ عم الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة في أنحاء من الضفة الغربية، بما يشمل المؤسسات التعليمية والأهلية والمحلات التجارية، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحدادا على أرواح سبعة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم طولكؤم، وفرضت حصارا على المخيم، ونشرت عناصرها الكثيفة عند مداخله وبين أحياء المدينة، فيما أحدثت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في بنيتها التحتية، مما أدى لاندلاع المواجهات مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من؛ سعيد سلمان ابو طاحون (32 عاما) ووليد مصيعي (26 عاما) و جهاد خالد غانم (25 عاما) ومصعب عمر الغول (21 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) ومحمود علي حدايدة (25 عاما) وعبد معارك، ومنهم استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة.وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، مما يؤدي إلى اندلاع المواجهات مع الفلسطينيين، ووقوع عمليات الاعتقال وسقوط الضحايا بين صفوفهم، في إطار تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.