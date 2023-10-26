الاحتلال يوهم الغرب بأنه يقيم وزنا لحياة المدنيين

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مع تجدد تحذيرات الإحتلال الاسرائيلي لسكان قطاع غزة بإخلاء المناطق الشمالية، على وقع الغارات المكثفة، اعتبرت الأمم المتحدة ألا أهمية لتلك الإنذارات لأنه لا مكان آمناً في القطاع المكتظ بالسكان.ويستخدم الاحتلال تلك الصيغة ليوصل رسالة للغرب بأنه يقيم وزنا لحياة المدنيين، بينما لا تفرق قواته بين الشمال أو الجنوب بقصفها الهمجي للمناطق المدنية بحجة أن مقاتلين هناك.يأتي ذلك وسط تأكيد المقاومة الفلسطينية، على لسان أكثر من مسؤول أن قواته ومعداته آمنة ولم يطلها ضرر، وتعلم المقاومة الفلسطينية أن القصف الهمجي وراءه عدة أسباب أولها الضغط على المقاومة بهدف إنهاكها كما يعتقدون، وكذلك بما أن لديها رخصة أميركية مفتوحة ولو مؤقتا للقتل الهمجي، وتستغلها بأبشع صورة، وأيضا تحاول تدمير البنية التحتية لقطاع غزة كاملا لينشغل أهلها بما فيها المقاومة في عملية البناء الطويلة والمضنية والمكلفة، ما يعطيهم فسحة في اضعاف الخصم.ويبدو أن المنظمة الاممية تدرك نوايا الاحتلال فقد حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أمس بأنه "لا مكان آمنا في غزة" بسبب قصف جيش الاحتلال المركز منذ 3 أسابيع، والذي تسبب بدمار كامل لإحياء بالشمال والجنوب.فقد أكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها جيش الاحتلال للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تحدث أي فرق".وقالت "بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة، سواء لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم عاجزون عن التنقل، فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".وأضافت أنه "حين يتم قصف طرق الإجلاء، وحين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، وحين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة".وذكّرت بأن "النزاعات المسلحة أينما كانت يحكمها القانون الدولي الإنساني.. ما يعني أنه يجب حماية المدنيين وأن يمتلكوا المقومات الأساسية لاستمرارهم أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أو البقاء".إلا أنها شددت في الوقت عينه على ضرورة "إطلاق سراح جميع الرهائن، فورا وبلا شروط" في إشارة إلى الأسرى الذين تحتجزهم حماس.وكان جيش الإحتلال دعا خلال الأسبوعين الماضيين أهل غزة إلى إخلاء منازلهم في الشمال، استعدادا لتنفيذ "عملية برية" محتملة.فيما حذرت العديد من الدول فضلا عن الأمم المتحدة من الثمن الباهظ إنسانياً في حال اجتيح القطاع المحاصر، والذي يعتبر من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم نسبة لمساحته.وتقبع غزة منذ 3 أسابيع تحت قصف عنيف، طال مؤسسات صحية ومدارس أيضا، فضلا عن أبنية سكنية، كما يقبع القطاع تحت حصار مطبق، بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء ومياه الشرب، ومنعت دخول السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية من المعابر على حدودها.بينما دخلت عشرات الشاحنات إلى غزة خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنها لا تكفي ليوم واحد حتى.وأودت الهجمات الهمجية بحياة أكثر من 6500 فلسطيني، بينهم أكثر من 2700 طفل، منذ شنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على مواقع عسكرية ومستوطنات للاحتلال محاذية للقطاع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.أما من جانب الاحتلال فقتل نحو 1400 شخص، معظمهم سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.-(وكالات)