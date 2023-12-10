الاحتلال ييتم 25 ألف طفل ويترك 640 ألفا بدون مأوى

نادية سعد الدين

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عمان- أضحى قرابة 25 ألف طفل في قطاع غزة أيتاما نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ زهاء الشهرين ولا يعرف كيفية الخروج منها، والتي أدت لاستشهاد أحد أو كلا والديهم، ودمرت أو ألحقت الضرر الجسيم بمنازل نحو 640 ألفا منهم، مما يجعلهم أيضا دون مأوى، على وقع تحرك 4 دول أوروبية لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالدعوة لهدنة إنسانية تقود لوقف إطلاق النار في القطاع.وبينما يسود الجدال داخل الكيان المحتل حول السقف الزمني للعدوان؛ فإن اليتم والتشرد يعدان أقسى الحقائق القاتمة لإسقاط زهاء 22 ألف قنبلة على غزة زودته بها واشنطن، والتي دثرت مئات الأطفال تحت ركام الأبنية المدمرة وتتضاؤل فرص نجاتهم إزاء تعذر انتشالهم منذ أسابيع، مما يدفع بتقديرات غير رسمية، مثل "المرصد الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان، لترجيح تجاوز عدد الشهداء من الأطفال والرضع نحو 10 آلاف شهيد.ويواجه أطفال غزة، أسوة بأهالي القطاع، خطر الموت جوعا وعطشا، لا سيما في مناطق مدينة غزة وشمالها والتي تنعدم فيها تقريبا كافة فرص الحصول على وجبة طعام واحدة يوميا للغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية، في وقت تجبر فيه على استخدام أساليب غير آمنة وغير صحية لإشعال النار بهدف الطهي، في ظل وجود نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار عدوان الاحتلال.في حين تستفحل أزمات تعرض الأطفال للأوبئة والأمراض السارية جراء عدم توفر مياه صالحة للشرب وتوقف مضخات الصرف الصحي، وانعدام الرعاية الصحية في مراكز الإيواء شديدة الاكتظاظ، فضلا عن الأزمات التي ألمت بالصحة النفسية لأطفال غزة دون سن 18 عاما، والذين يشكلون 47 % من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، حيث يواجهون أزمات مركبة منذ سنوات طويلة.ويفوق إجمالي عدد الأطفال، ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، نحو 700 ألف طفل ما بين شهيد ومصاب ومشرد من دون مأوى، طبقا لأرقام "المرصد" وإحصائياته، فحصيلة إجمالي الشهداء الفلسطينيين، الذين ارتقوا في الهجمات الاحتلالية سواء جوية أو بحرية أو برية، تجاوزت 23,012 شهيدا، من بينهم 9,077 ألف طفل ورضيع، مرشحين للزيادة إلى قرابة 10 آلاف.بينما يوجد أكثر من 18 ألفا من إجمالي المصابين، أصيبوا بجروح مختلفة في هجمات احتلالية، توصف حالات مئات منهم بالحرجة، فيما تعرض عشرات آخرون لحالات بتر لأطرافهم، فضلا عن تعرض مئات لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم.ويهدد خطر المجاعة والعطش مئات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع، بينما تزداد الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء واستمرار انقطاع امدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية عدوان الاحتلال.ونتيجة القصف الجوي الكثيف، تزداد صعوبة عمليات فتح الشوارع المغلقة، مما يعيق الوصول إلى الأماكن المستهدفة وإجلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء، بينما توقفت آبار المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، باستثناء 3 آبار تعمل لساعات محدودة جدا والعطش يجتاح مدينة غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وانضم المرصد "الأورو متوسطي" إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل الاحتلال لقطاع غزة إلى مقبرة هي الأكبر للأطفال في التاريخ الحديث حول العالم، منتقدا وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بسبب عجزها عن القيام بأدوارها وإنقاذ الضحايا، والحيلولة بشكل فعلي دون موت عدد لا يمكن احصاؤه من الأطفال في غزة.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال هجماته العدوانية على القطاع، عبر شن مئات الغارات الجوية على مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، ومدينتي خان يونس ورفح، جنوبا، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات، وسطا، بينما تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية لعمليات توغل جيش الاحتلال ومهاجمة آلياته وقواته عبر القذائف المضادة للدروع والهاون، إضافة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين بمناطق متفرقة من القطاع.وأجبرت قوات الاحتلال، المتواجدة في منطقة ميدان "مسجد فلسطين" وسط غزة، آلاف العائلات على الخروج من منازلهم، كما أشعلت النيران في أحد المدارس التي تضم آلاف النازحين في مشروع بيت لاهيا، بعد قصف المنازل القريبة منها.بينما تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية كثيفة ضد مناطق جنوبي القطاع، بقصف مدن رفح وخان يونس، بالإضافة إلى دير البلح ومخيم النصيرات، وسطا، بشكل كثيف، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.في حين ما يزال هناك مئات الجرحى والمرضى في مستشفيات غزة ملقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسرة وأماكن لهم، وجراء نقص المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود بسبب عدوان الاحتلال.في غضون ذلك؛ يسود مناخ الإحباط بين صفوف قيادة مؤسسة الاحتلال العسكرية لأن حكومة الحرب لم تحدد حتى الآن الأهداف الواضحة التي يتعين تحقيقها في نهاية حرب الإبادة، رغم مرور أكثر من شهرين على شنها.وما تزال قيادة جيش الاحتلال تنتظر من "كابينت الحرب" تحديد أهداف الحرب، وفق مزاعم صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مدعية بأن "الجيش يواصل التقدم ويدفع ثمنا باهظا دون أن تحدد له الحكومة هدفا عسكريا أو سياسة واضحة"، بينما الإعلان بأن هدف الحرب هو القضاء على حركة "حماس"، هو مجرد "استعراض"، بحسب ما ورد فيها.