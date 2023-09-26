الاستفادة من دروس فيروس كوفيد 19 للعمل المناخي

إيفيني م. نسوفور*

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الربيع الفضي - لقد شهد شهر تموز (يوليو) الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وهذا أمر خطير. يشهد العالم الآن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، وتستمر تكاليفها في التصاعد. وقد أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا إلى أن “الأحداث المتطرفة المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه تسببت في 11.778 كارثة تم الإبلاغ عنها بين عامي 1970 و2021، مع ما يزيد قليلاً على مليوني حالة وفاة وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار أميركي”.وعلى غرار الجائحة، يؤثر تغير المناخ على الجميع، في جميع أنحاء العالم. فقد تم مؤخراً إخلاء عاصمة منطقة الأقاليم الشمالية الغربية يلونايف في كندا بعد أن اجتاحت مئات حرائق الغابات المنطقة، في حين تواجه الولايات المتحدة عودة ظهور الأمراض المعدية التي ينقلها البعوض مثل الملاريا، وفيروس غرب النيل، وحمى الضنك. وفي أجزاء من آسيا، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات وتدمير سبل العيش. وفي ملاوي، أدت عاصفتان مدمرتان إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا الذي طال أمده والذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص. والقائمة طويلة.لكن التأثيرات ليست موزعة بالتساوي: تواجه البلدان النامية تسعة من كل عشرة وفيات و60 % من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمات المناخية والطقس المتطرف. لقد شاهدتُ بنفسي التأثير المدمر للانهيارات الأرضية في نانكا، مسقط رأسي في جنوب شرق نيجيريا. وعلى مر السنين، أدت الزيادة في تآكل الأخاديد إلى تدمير المنازل والأراضي الزراعية، وساهمت في زيادة انعدام الأمن الغذائي.تُذكرنا العواقب الوخيمة لتغير المناخ بجائحة كوفيد 19، التي أودت بحياة أكثر من ستة ملايين شخص، ودمرت الشركات وسبل العيش، وساهمت في انهيار الاقتصاد العالمي. في الواقع، تحمل الاستجابة العالمية لمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أصبح الآن مشكلة صحية مستمرة، وليس حالة طوارئ - دروسًا مهمة في الحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.بداية، يُشكل تغير المناخ ما تُسميه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي (PHEIC)، وينبغي التعامل معه على هذا النحو. من المؤكد أن الاحترار العالمي يتوافق مع تعريف منظمة الصحة العالمية النموذجي لحالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي: “وهو حدث استثنائي مُصمم ليشكل خطراً على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض ويُحتمل أن يتطلب استجابة دولية مُنسقة”. ومع ذلك، تُعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بدلاً من منظمة الصحة العالمية، في وضع أفضل لقيادة هذه المهمة، لأنها تزود الحكومات بالفعل بالمعلومات العلمية اللازمة لتطوير السياسات المناخية.ثانياً، يتعين على بلدان الجنوب العالمي أن تتولى دوراً قيادياً أكبر في التعامل مع المناخ. على سبيل المثال، كان النقص في تمثيل قادة الصحة الأفارقة في بناء مرفق الوصول العالمي للقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 (كوفاكس) بمثابة انتكاسة كبيرة في الاستجابة العالمية للجائحة. وقد أنشأ التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”، بالتعاون مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، مبادرة كوفاكس لضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد 19، لكن المبادرة - التي صيغت بعقلية استعمارية - فشلت في تحقيق هذا المثل الأعلى.لقد ارتكب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ نفس الخطأ، حيث إن نسبة ضئيلة فقط من مؤلفي تقاريره هم من أفريقيا. وكما أكدتُ في مكان آخر، يجب أن يكون القادة من أفريقيا، التي تتحمل عبئاً غير متناسب من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وتُسهم بأقل قدر في الانبعاثات العالمية التي تقوده، في قلب عمليات صنع القرار.ثالثا، على الحكومات اتخاذ خطوات لمكافحة المعلومات الخاطئة والمُضللة. لقد انتشرت الأخبار والإشاعات الكاذبة خلال الجائحة، مما أدى إلى وباء المعلومات (انتشار معلومات مغلوطة) - فائض من المعلومات المشروعة والمُضللة على حد سواء. ومع وجود ما يقرب من خمسة مليارات مستخدم في جميع أنحاء العالم، عملت منصات شبكات التواصل الاجتماعي على تسريع انتشار الادعاءات المزيفة حول فيروس كوفيد 19. ومع ذلك، يمكن لصُناع السياسات والأكاديميين أيضًا استخدام هذه المنصات لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.ولتوعية عامة الناس بشأن تغير المناخ، وعواقبه، وكيفية بناء عالم أكثر مراعاة للبيئة، ينبغي للمزيد من العلماء وغيرهم من الخبراء نشر مقالاتهم على منصات شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل مع مستخدمين آخرين. ومما يثير القلق أن ما يقرب من نصف المستخدمين الذين ينشرون تغريدات على موقع تويتر بانتظام حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي، قد توقفوا عن القيام بذلك بعد ستة أشهر من استحواذ إيلون ماسك على موقع تويتر، الذي يسمى الآن “إكس”، مما خلق مساحة أكبر لتفشي المعلومات الكاذبة والمُزيفة.رابعا، ينبغي لجميع البلدان أن تدفع نصيبها العادل في جهود الاستجابة العالمية. خلال الجائحة، تم تشجيع البلدان الغنية على توفير التمويل لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الوصول إلى اللقاحات والاختبارات والأدوية الخاصة بفيروس كورونا، مع تحقيق نتائج متباينة.وعلى نحو مماثل، تتحمل الدول الغنية مسؤولية أخلاقية لتقديم المساعدات الخاصة بالمناخ إلى الدول الفقيرة، وذلك نظراً لانبعاثاتها التاريخية. في العام الماضي، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للدول النامية التي تواجه آثار الاحترار العالمي. ولكن على الرغم من أن هذا الإجراء الذي يستحق الثناء، على البلدان الضعيفة أيضًا تحسين التسيير ومكافحة الفساد للحد من آثار تغير المناخ. على سبيل المثال، يتم تهريب ما قيمته 9 مليارات دولار من الذهب إلى خارج نيجيريا سنويًا. وكان بإمكان الحكومة استثمار تلك الإيرادات المفقودة في المشاريع البيئية، مثل منع الانهيارات الأرضية في نانكا.وأخيرًا، يكون تخزين الموارد عديم الجدوى عند معالجة الأزمات ذات النطاق العالمي حقا. خلال جائحة فيروس كوفيد 19، تسببت العديد من البلدان في الشمال العالمي في تفاقم عدم المساواة من خلال تخزين معدات الحماية الشخصية، والاختبارات، واللقاحات، والعلاجات، والتشبث بتدابير حماية الملكية الفكرية. ومع ذلك، فإن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود؛ وكذلك بالنسبة لتغير المناخ. تُعاني كل دولة في العالم من عواقبه المدمرة، ولو بأشكال مختلفة.يتطلب التصدي لتغير المناخ رؤية وفهم المجتمع العالمي بوصفه كيان واحد. لدى قبيلتي في نيجيريا، الإجبو، عبارة تؤكد على أهمية العمل الجماعي: Ìgwèbụ̀íké. وهذا يعني “نحن أقوى معًا عندما نكون متحدين”. لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 ضرورة وجود نموذج عادل للحوكمة العالمية إذا أردنا أن يكون لدينا أمل في توريث كوكب صحي وسليم للأجيال القادمة.*إيفيني إم نسوفور هو زميل أول للأصوات الجديدة في معهد أسبن، وزميل في المحيط الأطلسي للمساواة في مجال الصحة في جامعة جورج واشنطن وزميل الابتكار في “PandemicTech”.حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت.