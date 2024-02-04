الاستيطان في غزة.. إحياء على حساب الأحياء

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رام الله - شكل ما يسمى مؤتمر "النصر والعودة إلى غزة" انعطافة في تجسيد شهوة صهيونية، تنادي بـ"تصحيح الظلم التاريخي" و"محو العار" و"استعادة جزء من أرض الميعاد"، حسب وصـف من تـدور في خلـدهم هذه النزعات.المؤتمر نظمته جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي في كانون الثاني (يناير) الماضي على أراضي القدس المحتلة، بمشاركة 12 وزيرا من حكومة الاحتلال، ونحو 14 عضو كنيست.بن غفير وسموتريتش وكاتس وداغان، كان لمشروع إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة نصيب الأسد من خطاباتهم أمام مئات المؤتمرين، واستخدموا لدعمه عبارات تحريضية رنانة، فيما نصبت يافطة فوق رؤوس الحضور كتب عليها: "الترانسفير وحده ما سيجلب السلام".ووقع الوزراء وأعضاء الكنيست إلى جانب المشاركين عريضة "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، بداعي أن ذلك وحده ما سيحقق "الأمن" لدولة الاحتلال.وفي المؤتمر، عرض مخطط ينص على إقامة عدة بؤر استيطانية في قطاع غزة، إحداها في بيت على مشارف بيت حانون شمالاً، تحمل اسم "يشي"، وبؤرة أخرى باسم "ماعوز" تقام على الساحل الجنوبي لقطاع غزة، و"شعاري حيفل غزة" في خان يونس، وبؤرة مخصصة للمستوطنين الحريديين جنوب رفح تسمى "حيسد لألفيم".ونشرت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، شركة العقارات الصهيونية "جبال الذهب" إعلانين لمشاريع بناء استيطاني داخل قطاع غزة، الأول بعنوان "الآن وبسعر الاستفتاح"، والثاني "استيقظوا. بيت على الساحل. هذا ليس حلما"، وشمل على رسم هندسي ومخططات للبيوت المنوي بناؤها وبجوارها صور بيوت الفلسطينيين المدمرة.وبحسب عليان الهندي، الباحث في الشأن الصهيوني، فإن هناك مخططات قديمة ترعاها المؤسسات العميقة في دولة الاحتلال، أحدها تضمن فكرة الاستيلاء على المنطقة الممتدة من وادي غزة حتى شمال القطاع في إطار أي حرب قادمة شاملة تشن ضد قطاع غزة، بغية إخضاعها للسيادة الصهيونية وإقامة المستوطنات هناك.وأشار إلى أنه وبتتبع كل الحروب التي كان يشنها الاحتلال على قطاع غزة، يبرز دوما الحديث من قبل المسؤولين الصهاينة ومن كافة الأحزاب، عن طرد المواطنين وإقامة المستوطنات، ويضاف إلى ذلك أن الخطاب الرسمي ما زال يتعامل مع القطاع بذات المصطلحات التي كانت تستخدم قبل الانسحاب منه عام 2005، ومثال ذلك تكرار مصطلحي "حيفل عزة" و"الإدارة المدنية" في العدوان الحالي.وقال عليان: "الجيش ما يزال متمسكا بالمصطلحات القديمة، حاله حال من يؤمنون بأن هناك وعدا ربانيا بالعودة للاستيطان في قطاع، وبالتالي لا المؤسسة الرسمية ولا الاستيطانية اليمينية المتطرفة التي تؤمن بـ(الخلاص وجمع المنافي) تخلت عن هذه الفكرة".ونشطت مخططات إعادة احتلال قطاع غزة والعودة للاستيطان فيها بمجرد أن صادقت الكنيست على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب، التي أقرها وزير حكومة الاحتلال الأسبق أريئيل شارون عام 2005، وشملت إخلاء 8000 مستوطن من قطاع غزة، و2000 آخرين من 4 مستوطنات أقيمت على أراضي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.ويعد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إسحق رابين عراب فكرة الاستيطان في قطاع غزة، التي بدأت عام 1973 ببؤرة استيطانية أولى حملت اسم "ناحال قطيف"، إلى أن وصلت عام 2005 إلى 21 مستوطنة، 16 منها بين دير البلح ورفح تعرف باسم تجمع "غوش قطيف" الاستيطاني، إلى جانب 5 مستوطنات أقيمت على أراضي شمال القطاع.وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عظمة يهودية" ليمور سون هار ميلخ: "فرحتنا غير متناهية عقب التصحيح التاريخي، لكننا يجب أن نواصل المهمة حتى تكتمل".كان هذا جزءا من خطاب ألقته في آذار (مارس) الماضي 2023، عقب مصادقة الكنيست على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" يولي إدلشتاين، وينص على إلغاء بنود من قانون "فك الارتباط"، كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".وأضافت هار ميلخ في خطابها: "مهمتنا الآن هي ضمان استعادة المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها، ومهمتنا الأخرى هي العودة إلى تلك الموجودة في غوش قطيف وإعادة بنائها".ويؤكد الباحث في الشأن الصهيوني وديع عواودة، أنه وبعد 3 سنوات من تنفيذ خطة "فك الارتباط" ظهرت فكرة العودة إلى "غوش قطيف"، وكان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الأسبق أوري أريئيل، الذي يعتبر أحد قادة المجلس الاستيطاني "يشع"، تحدث عن إمكان العودة قائلا في مؤتمر للصهيونية الدينية "سنعود إلى غوش قطيف عاجلاً أم آجلاً".وكشفت عمليات التوغل البري في قطاع غزة، التي باشر بها جيش الاحتلال بعد عشرين يوما من انطلاق عدوانه في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ما يعتمل دواخل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية من مخططات.ومؤخرا تم تداول مقطع مصور لأحد جنود الاحتلال وهو يهتف داخل قطاع غزة: "سنكمل المهمة التي كلفنا بها. اغزُ واطرد واستقر".ولا يمكن لهذه المواقف أن تتبلور إلا إن اتكأت على مواقف رسمية تنادي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والعودة للاستيطان هناك، وفعلا تجلى ذلك في التصريحات التي أطلقها الوزراء والمسؤولون المشاركون في المؤتمر الاستيطاني آنف الذكر.رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان، قال: "نحن عائدون إلى غوش قطيف. -(وكالات)