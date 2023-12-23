الاستيطان يرى بالعدوان على غزة فرصة تاريخية للتوسع

نادية سعد الدين

عمان- يرى المستوطنون المتطرفون في عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة فرصة "تاريخية" سانحة للتوسع وتجديد "حلم" الاستيطان عند مشارف شاطئه كما وعدتهم حكومة الحرب لكسب تأييدهم وإخماد سخطهم من فشلها، بالتزامن مع الاستفراد بالضفة الغربية وضم المزيد من أراضيها، لا سيما القدس المحتلة بمخططات استيطانية غير مسبوقة لتهويدها حد انفجار الأوضاع فيها.

وعلى وقع قصف جوي لا يهدأ ضد القطاع الذي ينخر به الجوع والعطش وسط ارتقاء عشرات الضحايا المدنيين؛ وبينما تعاني حكومة الحرب من تداعيات عدوانها على غزة، فإن عنف المستوطنين يزداد في الضفة الغربية، بوصفها فرصة جديدة لطرد الفلسطينيين وتوسيع وجودهم، عبر الاستيلاء أمس على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بجنوب الخليل لغايات ضمها لمستوطنة "بيت حجاي" الصهيونية لجهة توسعتها وربطها مع المستوطنات الجاثمة جنوب الخليل، بدعم قوات الاحتلال.

ولأن الأذرع الاستيطانية تتغذى على مناخات العنف والتطرف وتستمد جرأتها من الحكومة الأكثر غلوا في عمر الكيان الصهيوني والتي منحتهم السلاح والمال للانقضاض على الوجود الفلسطيني؛ فإن 15 منظمة منها "ترى في الحرب فرصة يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان"، ببدء التجهيز لمشاريع استيطان ليس بالضفة الغربية فقط، بل في غزة أيضا.

وجرى تنظيم مؤتمر ممول من حكومة الحرب للتحضير للمشروع الاستيطاني، في محاولة منها لإعطاء الانطباع أمام الشارع الإسرائيلي بمقدرة جيش الاحتلال على بسط سيطرته على القطاع، بعيدا عن مشهد فشله العسكري والسياسي.

وبينما تتواصل غارات الاحتلال الهمجية الكثيفة على مختلف أنحاء غزة؛ فإن المنظمات الاستيطانية تنشط عبر حساباتها الالكترونية للترويج للعودة إلى "غوش قطيف"، وهي إحدى المستوطنات الجاثمة فوق أراضي القطاع قبل تفكيكها عند الانسحاب منه مجبرا إثر ضربات المقاومة الموجعة عام 2005، وذلك لتحفيز الاستيطان على ساحل القطاع ومواقع قريبة منه، في محاولة لتسويق نفس الرواية الصهيونية البائسة.

وقد انتعشت آمال جموع المستوطنين الزائفة مع الخطة التي أعلن عنها جيش الاحتلال وتهدف لإقامة خط مواقع عسكرية جديد قرب المستوطنات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة، وتحديدا ما يسمى منطقة "غلاف غزة"، التي كانت مركز الأحداث في عملية "طوفان الأقصى"، ليكون بمثابة منطقة أمنية عازلة، كما يزعم الاحتلال.

غير أن تسويق الحديث عن الاستيطان المطل على بحر غزة يعني بكلمات أخرى تسوية جميع المباني الغزية التي تحول بينه وبينهم بالأرض ومسحها من الوجود، إضافة إلى العودة للاستيطان في القطاع، وتهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان وتخطيطه بشكل يتيح للمستوطنين إطلالة على البحر.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال بإقامة مستوطنة ضخمة في القدس المحتلة، تضم زهاء 1792 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة "صور باهر"، إلى جانب توسيع المستوطنات الصهيونية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين فيها، بهدف التأثير على المستقبل السياسي للمدينة، وفرض مزيد من الحقائق المغايرة للأمر الواقع.

وفي حال الانتهاء من تلك الخطة الاستيطانية الخطيرة؛ فإنها ستوسع إسفين الاستيطان الصهيوني على طول الحدود الجنوبية للقدس المحتلة، ما يزيد من تأثير عزل شرقي القدس عن جنوب الضفة الغربية، وبذلك ينضم عام 2023 إلى عام 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدمة في العقد الماضي بالمدينة.

ويتنامى إحساس العنف لدى المستوطنين في الضفة الغربية نظير الإفلات من العقاب على هجماتهم على الفلسطينيين، فخلال الشهرين الماضيين، داهم مستوطنون مسلحون 15 تجمعا فلسطينيا بدويا، ودمروا المنازل، ومزقوا الخيام، وشردوا أكثر من 1200 فلسطيني.

في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة عبر غارات جوية ومدفعية وبمشاركة الزوارق الحربية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، مما أدى لارتقاء 20.057 شهيدا و 53320 جريحا.

وارتقى 18 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف جوي استهدف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم الصحفي محمد خليفة، كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم النصيرات.

كما استشهد الصحفي في قناة الأقصى محمد الصعيدي وزوجته وثلاثة من أبنائه في قصف جوي استهدف منزله في مخيم النصيرات، بالتزامن مع تنفيذ عدة استهدافات عنيفة في المغراقة والزهراء وسط غزة، ومنها وسط مدينة دير البلح بغزة.

فيما استشهد 42 فلسطينيا في خان يونس، جنوب القطاع، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء عدوان الاحتلال، كما أعدمت قوات الاحتلال 9 أفراد من عائلة فلسطينية في الشيخ رضوان بمدينة غزة أمام أبنائهم وزوجاتهم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكها الإجرامي المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الصهيونية هذه سيفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذه بحكم الاحتلال مسبقا".

وأوضحت الخارجية، في تصريح لها أمس، ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدانت التصعيدات الحاصلة في مجازر الاحتلال والابادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، خاصة بعيد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة صهيونية رسمية واضحة على تحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه.

ونوهت إلى أن ذلك يتضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم.

وأكدت أن سلطات الاحتلال لم تبق للمدنيين الفلسطينيين أي فرصة لالتقاط أنفاسهم والتمتع بلحظة هدوء إنسانية انتظارا لوصول تلك المساعدات، بل تغرقهم في دوامة من الموت والنزوح من القتل إلى القتل الجماعي، أو تتركهم ليموتوا أحياء بسبب سياسة التجويع، والتعطيش، وانعدام الدواء والعلاجات التي يحتاجها أي انسان.

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غزي يحمل رفاة طفله الذي استشهد إثر قصف الاحتلال أمس

