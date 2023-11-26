الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

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أكد مسؤول دفاعي أميركي، لوكالة "أسوشيتد برس"، أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة نقل البضائع "سنترال بارك" المملوكة لشركة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن اليوم الأحد.وقالت شركة الأمن الخاصة "أمبري" إن المهاجمين استولوا على سفينة "سنترال بارك"، التي تشغلها شركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.ووصفت شركة "زودياك" الهجوم بأنه "حادث قرصنة مشتبه به".وقالت الشركة في بيان: “أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا على متن السفينة التي يقودها قبطان تركي وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين. والسفينة تنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك”.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت السلطات اليمنية إن مهاجمين استولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن اليوم الأحد.وأضافت الوكالة: "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تم فيه ربط هجومين بحريين آخرين على الأقل نفذهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) في الأيام الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على غزة".