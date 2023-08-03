الاشتباكات في السودان تجبر 4 ملايين شخص على النزوح

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أجبرت الاشتباكات المسلحة في السودان قرابة 4 ملايين شخص على النزوح من ديارهم، وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.وبحسب وكالة يورونيوز، أظهرت أحدث بيانات مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى خارج البلاد، بينما نزح 3.02 مليون شخص داخلياً.ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين في ولايات نهر النيل بـ 15 بالمئة، والشمالية بـ 11 بالمئة، وشمال دارفور بـ 9 بالمئة، والنيل الأبيض بـ 9 بالمئة.--(بترا)