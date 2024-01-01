الاعتقالات مستمرة بمدن وبلدات الضفة المحتلة

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الأراضي الفلسطينية- شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد غضبا متصاعدا ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من بلدة قطنة غربي مدينة القدس المحتلة.وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس قريتي نزلة زيد وجلبون، وفق رئيس مجلس قروي نزلة زيد عزيز الكيلاني، الذي أكد أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية الواقعة جنوب غرب جنين ونشرت فرقة مشاة وداهمت أحياءها، ووجه جنود الاحتلال الشتائم والتهديد إلى أهلها.في السياق، اقتحمت تلك القوات قرية جلبون شرق جنين وداهمت الحي الشرقي، ومحيط المقبرة القديمة وشنت حملة تمشيط وتفتيش، في خطوة استفزازية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا واستولت على مركبة ومبالغ مالية. كما اعتقلت شابين في مدينة بيت لحم بعد مداهمة مخيم الدهيشة وقرية حوسان قرب المدينة.وفي شمال الضفة، اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين من قرية بيت إيبا غربي مدينة نابلس، ونفذ عمليات دهم للعديد من المنازل في القرية وفتشها وعبث بمحتوياتها.واندلعت مواجهات بين شباب قرية كفر عين، شمال غرب رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، التي أطلقت خلالها الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.وفي القدس المحتلة اقتحم مستعمرون، أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول المسجد، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ينفذ جيش الاحتلال يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.وقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة في الضفة الغربية المحتلة نحو 4900 فلسطيني، كما قتلت نحو 510 فلسطينيين، بينهم 111 طفلا، منذ مطلع العام 2023، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.-(وكالات)