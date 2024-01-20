الاغتيالات في الخارج.. نتنياهو يسعى لتعويض أهدافه المفقودة في العدوان على غزة

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بعد 105 أيام من العدوان المستمر على قطاع غزة، يؤكد الاحتلال تغيير إستراتيجيته العسكرية للمرحلة المقبلة من الحرب بالاعتماد على تنفيذ عمليات نوعية واغتيالات لعناصر محددة خارج الحدود لتعويض أهداف الحرب التي لم يتحقق أي منها حتى اللحظة الراهنة داخل القطاع.ويرى مراقبون أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه ضغوطا متزايدة لوقف الحرب، وفي المقابل لم تحقق أي أهداف معلنة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لذلك ستعتمد إستراتيجيتها المقبلة على تنفيذ اغتيالات لأهداف محددة بهدف تحقيق مكاسب تعوض ما لم يتمكن من تحقيقه في غزة.آخر تلك الاغتيالات وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح أمس، تسبب بمقتل قيادي وثلاثة آخرين في الحرس الثوري الإيراني، بالاضافة الى عناصر من القوات السورية لم يذكر عددهم، عبر قصف للاحتلال استهدف منزلا في العاصمة السورية دمشق.وقال مكتب "العلاقات العامة للحرس الثوري"، إن القتلى هم حجة الله أميدوار، وعلي آقازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي.ويرى أستاذ العلوم السياسية والقانون عزام شعث أن إسرائيل تواجه مأزقا حقيقيًا في عدوانها المفتوح ضد المدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة، والممتد منذ السابع من (أكتوبر) الماضي، التي لم تُحقق فيه أهدافها الثلاثة الكبرى التي وضعها والمتعلقة بالقضاء على حماس وإنهاء حكمها، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.وبالاعتماد على سياسة الاغتيالات بدءا من اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري، أرادت إسرائيل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع حماس، كانت قد توعدت باللجوء إليها في مطلع العدوان دون تحفظات، ومن ذلك توسيع دائرة المواجهة بحثًا عن "صورة انتصار" من من خارج غزة.وقال إن الاغتيالات تأتي لتبريد الجبهة الداخلية الغاضبة تجاه فشل الاحتلال في إنجاز أهداف العملية العسكرية في غزة، مع عدم القدرة على استعادة المحتجزين عبر الحرب، بينما تزداد كلفة العمليات ميدانيا عبر مزيد من القتلى والمصابين، واقتصاديا عبر تعطل النشاط الاقتصادي لكيان الاحتلال.ويرى أن الضغط على حماس وقيادتها عبر الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي "الاغتيالات في الخارج"، وهو الخيار الذي لم تسقطه حكومة الاحتلال من حساباتها.كما أن اللجوء إلى سياسة الاغتيالات يأتي بفعل الضغوط الأميركية على الكيان المحتل في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إنجاز منه بمواجهة "حماس".كما أن نتنياهو يسعى لإنقاذ نفسه ومستقبله السياسي بتحقيق شيء يعوض عما لم يستطع إنجازه في غزة.وبحسب شعث، أرادت إسرائيل في ظل الضغوط الدولية ومع تكثيف الجهود المصرية والقطرية من أجل التوصل لاتفاق تهدئة، أرادت أن تسجل اختراقًا باغتيال العاروري- وهو الاستهداف الذي قد يطال آخرين- وبذلك يتحقق لنتنياهو شروطه المتعلقة باستمرار الهجمات على غزة، دون الانصياع لآراء أعضاء حكومته المتصلة بدعم جهود التوصل للتهدئة، بما يضمن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج إن الاحتلال بدأ بالفعل مرحلة جديدة من الحرب، تعتمد بشكل رئيسي على استهداف قيادات حماس وحزب الله والحرس الثوري، والانسحاب من القطاع.ويعزي الخبير المصري الأسباب في ذلك إلى ضغوط الولايات المتحدة الأميركية المتواصلة على الكيان المحتل، والضغوط الدولية أيضا بسبب زيادة أعداد القتلى من المدنيين، فضلا عن احتدام الأزمة الاقتصادية في داخله وارتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيشه.ويرى فرج أن الاحتلال لم يحقق، حتى اللحظة أيا من أهدافه داخل قطاع غزة ولم ينجح في تدمير حماس، في المقابل استنزفت طاقته المادية والعسكرية لذلك كان لا بد له من أن يتحول لطريق آخر تكتيكي في الحرب، خاصة أن رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بالهزيمة.من جهته، يرى الباحث الفلسطيني منصور أبو كريم أن العودة إلى ملف الاغتيالات المتوقف منذ عام 2005، هو تحول في تاريخ الحرب في غزة، سينتج عنه الكثير من التداعيات السياسية والعسكرية، سواء بزيادة التوترات الإقليمية بين الأطراف المختلفة أو توسيع رقعة الحرب داخل فلسطين.-(وكالات)