الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البابا فرنسيس في قداس عيد الميلاد: "قلبنا الليلة في بيت لحم"

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البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس مساء يوم الأحد خلال قداس عيد الميلاد إن "قلبنا الليلة في بيت لحم"، بينما ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الاحتفالات في المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

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وصرح البابا من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان قائلا: "قلبُنا الليلة في بيت لحم، حيث ما زال أمير السلام يرفضه منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم".


وبحسب الفاتيكان، حضر نحو 6500 من المؤمنين القداس الذي ترأسه البابا بحضور زعماء دينيين ودبلوماسيين، بينما تابعه مئات آخرون على شاشات عملاقة مثبتة بالخارج في ساحة القديس بطرس. وكالات 

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