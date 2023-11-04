السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البرازيل تجلي 33 مواطنا فلسطينيا برازيليا إليها

العلم البرازيلي
العلم البرازيلي
أعادت سفارة البرازيل لدى المملكة يوم الأربعاء الماضي، 33 مواطنًا برازيليًا/ فلسطينيًا يعيشون في الضفة الغربية إلى البرازيل، وفق تصريحات صحافية للسفارة.اضافة اعلان

وقال البيان: "بدأنا من معبر الحسين، ونقلناهم جميعاً إلى قاعدة ماركا الجوية. وكان للسلطات الأردنية دور حاسم في جعل ذلك ممكنا. وصلت المجموعة الخميس الماضي إلى البرازيل".
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