البرازيل تجلي 33 مواطنا فلسطينيا برازيليا إليها

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أعادت سفارة البرازيل لدى المملكة يوم الأربعاء الماضي، 33 مواطنًا برازيليًا/ فلسطينيًا يعيشون في الضفة الغربية إلى البرازيل، وفق تصريحات صحافية للسفارة.وقال البيان: "بدأنا من معبر الحسين، ونقلناهم جميعاً إلى قاعدة ماركا الجوية. وكان للسلطات الأردنية دور حاسم في جعل ذلك ممكنا. وصلت المجموعة الخميس الماضي إلى البرازيل".