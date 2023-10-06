البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية في سوريا

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دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.واعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن خالص تعازيه في ضحايا هذا الهجوم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأكد البرلمان العربي رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون للقضاء على ظاهرة الإرهاب.بترا--(بترا)