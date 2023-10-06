السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكلية العسكرية في سوريا

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البرلمان العربي
دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

واعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن خالص تعازيه في ضحايا هذا الهجوم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.اضافة اعلان

وأكد البرلمان العربي رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون للقضاء على ظاهرة الإرهاب.بترا 
--(بترا)
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