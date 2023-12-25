البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل في بيت لحم

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ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، قداس منتصف الليل بعيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الغربي.وحضر القداس: رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وسفراء الاردن، ومصر، وكندا، واليابان وهولندا، والنائب العربي في الكنيست أيمن عودة، وعدد من قناصل الدول الأجنبية، وعدد من رؤساء المدن الايطالية.وكان موكب البطريرك بيتسابالا، انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس صوب مدينة بيت لحم، وصولا إلى دير مار الياس، قبل أن يواصل تقدمه وصولا إلى دوار العمل الكاثوليكي، بعدها سار مترجلا إلى ساحة المهد مرورا بشارعي النجمة وراس افطيس حيث غابت الاحتفالات السنوية عن بيت لحم حزنا وتضامنا مع ما يجري في غزة من عدوان اسرائيلي غاشم .