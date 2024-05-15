الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون: المنصة البحرية لنقل المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغليها "في الأيام المقبلة"

رافعة ترفع المواد على سفينة شحن من المتوقع أن تأخذ مساعدات إلى غزة من قبرص، في ميناء لارنكا، قبرص، 8 أيار 2024. (أ ف ب)
رافعة ترفع المواد على سفينة شحن من المتوقع أن تأخذ مساعدات إلى غزة من قبرص، في ميناء لارنكا، قبرص، 8 أيار 2024. (أ ف ب)
أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الميناء العائم الذي بناه الجيش الأميركي لتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة سيبدأ تشغيله "في الأيام المقبلة"، وذلك بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.اضافة اعلان
والميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ نحو 7 أشهر.
لكن الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأميركي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
ولدى سؤاله عن موعد تثبيت الميناء في موقعه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر "أعتقد أن بإمكانكم أن تتوقعوا أن يبدأ تشغيله في الأيام المقبلة"، من دون إعطاء أي موعد محدّد.
وأشار رايدر إلى وجود مدمّرات تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة قادرة على توفير دعم أمني للعملية.
وسبق أن أشار البنتاغون إلى أن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضي القطاع.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الميناء العائم في أوائل آذار/مارس، في ظل تعطيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم المساعدات عن طريق البر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.
وتنص الآلية على نقل المساعدات في المقام الأول من قبرص على متن سفن تجارية إلى المنصة العائمة التي أنجز الجيش الأميركي بناءها ومن المفترض أن يتم تثبيتها قبالة سواحل غزة.
وبعد ذلك تنقل المساعدات إلى سفن أصغر حجما تتولى إيصالها إلى الرصيف المربوط بالساحل وفي نهاية المطاف إلى البر بعد تحميلها في شاحنات لتوزيعها.
وقال رايدر إن الولايات المتحدة ومنظّمات إنسانية تعمل على تجميع المساعدات في قبرص "ليتم تحميلها على متن السفن لنقلها إلى المنصة العائمة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يتم توصيل المساعدات إلى غزة بـ"معدل متزايد"، وأشار إلى جهود تبذلها بلاده لفتح معبر رفح المغلق منذ الأسبوع الماضي.
وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر مع مصر في 7 أيار/مايو.
واندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تسببت باستشهاد 35173 فلسطينيا غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.
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