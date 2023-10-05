الجمعة 06 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الخميس 05 تشرين الأول 2023
10:26 م
البنتاغون تعلن إسقاط مسيرة تركية فوق سوريا
مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، عن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا.
وقالت البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بعد اقتراب المسيرة التركية من قواتنا في سوريا تم اتخاذ القرار بإسقاطها".
اضافة اعلان
وأضافت الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره التركي نشاط أنقرة بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا".وكالات
Copy
اقرأ أيضا
خبير يحذر من خطر يهدد البشرية بعد غزو الحشرات لأوروبا
منذ3 ساعة
يوم دموي في سوريا وارتفاع عدد القتلى إلى 100 قتيل
منذ4 ساعة
الرئيس الروسي بوتين في خطاب له: من أنتم؟
منذ6 ساعة
المتطرفون ينظمون الاقتحام الأكبر اليوم "للأقصى" والاحتلال يغلق القدس ويعلن الاستنفار
04 تشرين الأول 2023
زلزال يضرب سوريا
04 تشرين الأول 2023
زلزال عنيف يضرب الفلبين
04 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
موسى طعمة الفانك
وفيات
|
منذأقل من دقيقة
استرداد 35 % من أموال "مكاتب الاستقدام"
آخر الأخبار
|
منذ2 ساعة
البنتاغون تعلن إسقاط مسيرة تركية فوق سوريا
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
شبان يطالبون بتعزيز فاعليتهم في المؤتمرات المناخية
آخر الأخبار
|
منذ2 ساعة
المعشر: التغير المناخي مسألة وجودية تؤثر على مستقبل المنطقة
آخر الأخبار
|
منذ2 ساعة
أين تتجه بوصلتنا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل خفوت التحرك العملي نحوه؟
آخر الأخبار
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
مشاهد من نظام فصل عنصري
ترجمات
|
04 تشرين الأول 2023
"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان
ترجمات
|
03 تشرين الأول 2023
إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"
ترجمات
|
03 تشرين الأول 2023
كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟
ترجمات
|
02 تشرين الأول 2023
أسطورة الإمبريالية الصينية: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"
ترجمات
|
02 تشرين الأول 2023
الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري
ترجمات
|
01 تشرين الأول 2023