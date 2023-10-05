الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون تعلن إسقاط مسيرة تركية فوق سوريا

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مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، عن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا.

وقالت البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بعد اقتراب المسيرة التركية من قواتنا في سوريا تم اتخاذ القرار بإسقاطها".اضافة اعلان

وأضافت الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره التركي نشاط أنقرة بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا".وكالات 
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