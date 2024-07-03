 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون تكشف آخر التطورات بشأن الرصيف العائم في غزة

صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
قالت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، إن رصيف غزة العائم الذي بني بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما يزال في "ميناء أسدود الإسرائيلي".اضافة اعلان

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، أن الرصيف العائم الذي تم تفكيكه في 28 حزيران/ يونيو الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة ما يزال في "ميناء أسدود الإسرائيلي".

وأضاف: "نحن نتابع الأحوال الجوية حاليًا وسنقوم بتحديث تاريخ التركيب الجديد قريبا".

ويعتبر الفلسطينيون الميناء العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة قبالة ساحل غزَّة "دعاية واستعراضا سياسيا لحفظ ماء وجه الإدارة الأميركية الشريكة مع الاحتلال في قتل وحصار وتجويع" الفلسطينيين.

ومنذ بدء تشغيل الرصيف البحري في 17 أيار/ مايو، لم يتم تسليم سوى 8 آلاف و831 طنًّا متريًا من المساعدات الإنسانية عبره إلى المنظمات الإنسانية، وهي كميات قليلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات الهائلة.

وفي 17 أيار/ مايو بدأ العمل بالرصيف العائم، لكنه بعد أسبوع تقريبا، تعرّض لأضرار بسبب الأمواج، ما استدعى تفكيكه ونقله إلى "أسدود" بغرض إصلاحه.

وفي السابع من حزيران/ يونيو الماضي، قالت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" إنها أصلحت هيكل رصيف غزة العائم وأعادت ربطه بشاطئ القطاع. (الجزيرة نت)
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