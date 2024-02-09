البنتاغون: هجومنا في العراق كان ردا على الهجمات المتكررة ضد القوات الأميركية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه نحو 40 مسلحا من المجموعات المرتبطة بإيران قتلوا أو أصيبوا بضرباتنا في العراق وسوريا.

وأضافت لا تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة.

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وبينت "الهجوم الذي نفذناه في العراق أمس كان ردا على الهجمات المتكررة على القوات الأميركية".

وأشارت "تقديرنا أن أبو باقر الساعدي هو وحده من قتل في الضربة التي نفذناها أمس في بغداد".

وقالت إننا موجودون في العراق بدعوة من الحكومة لمواجهة تنظيم الدولة ولدينا صلاحيات للدفاع عن قواتنا.

وبينت بأنه أخطرنا الحكومة العراقية بهجوم أمس بعد وقت قليل من تنفيذه.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.