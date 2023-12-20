البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

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نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.