الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

أرشيفية
أرشيفية
نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن. اضافة اعلان





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