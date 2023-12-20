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الأربعاء 20 كانون الأول 2023
6:52 م
البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن
أرشيفية
نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.
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