الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أميركي: لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

البيت الأبيض يرحب بفكرة الإنزالات الجوية على غزة بعد نجاح الأردن

عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة
عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، مساء الخميس، إنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تمويل آلة حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأضاف ساندرز وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي عبر منصة "اكس" أن الأطفال يتضورون جوعا في غزة وبدلا من فتح المعابر يفتح الجنود الإسرائيليون النار على الذين يحاولون الحصول على الطعام من الشاحنات.


تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الـ 30 ألفا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الخميس.


وقال إن مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على حافة المجاعة، داعيا بلاده إلى التدخل فوراً وتقديم المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، من خلال عمليات إسقاط جوي أحادية الجانب إذا لزم الأمر.


نقل موقع أكسيوس الأربعاء، عن 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوا على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريا.


وأرجع موقع أكسيوس تباطؤ دخول المساعدات إلى غزة للقيود الإسرائيلية واستهداف موظفي الإغاثة وأفراد الشرطة المرافقين لقوافل المساعدات.


ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي القول بإن واشنطن غير قادرة على إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر الشاحنات، لذلك هنالك حاجة إلى وسائل أخرى مثل الإنزالات الجوية.


ونقل الموقع أيضا عن مسؤولين أميركيين ترحيب البيت الأبيض بفكرة إنزال المساعدات جوا على غزة بعد قيام الأردن بجولات عدة من الإنزالات.

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