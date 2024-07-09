البيت الأبيض يكشف تطورات المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة

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وأضاف كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين من عدة دول، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.وتابع كيربي: "لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكننا لم نكن لنرسل فريقا إلى هناك إذا كنا لا نظن أن لا فرصة لنا هناك (لإحراز تقدم)".وأردف: "نحاول سد هذه الفجوات قدر استطاعتنا".ودفع التحرك مسؤولا من فريق المفاوضين الإسرائيليين إلى أن يقول إن هناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاق.ويصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الاتفاق يجب ألا يحول دون استئناف "إسرائيل" القتال حتى تحقيق أهدافها في الحرب. ومنذ اندلاع الحرب، تعهد بالقضاء على حماس.وكرر كيربي موقف واشنطن المستمر منذ فترة طويلة ومفاده أن "إسرائيل" يجب أن تبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.