التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

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نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.-(وكالات)