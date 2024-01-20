الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.اضافة اعلان
-(وكالات)
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