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السبت 20 كانون الثاني 2024
11:05 م
التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.
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-(وكالات)
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