الثلاثاء 01 آب 2023
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"التعاون الإسلامي": اتخاذ إجراءات سيادية احتجاجية على حرق المصحف في السويد والدنمارك

المصحف
المصحف
عواصم - ما تزال الأعمال المسيئة للمسلمين في السويد بحرق المصحف الشريف، تتصاعد، إذ أقدم أمس شخصان على تدنيسه بحرقه في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمام البرلمان، بعد أن سمحت لهم شرطة السويد بهذا الفعل.اضافة اعلان
وقد دانت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ لها عبر الفيديو، جرائم حرق المصحف في السويد والدنمارك، إذ بحث ممثلو دول المنظمة في الاجتماع الذي دعت إليه السعودية والعراق، جرائم الإساءة للمصحف في اجتماعهم عبر الفيديو، وطالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بـ"اتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الإساءات"، وأعلن إدانة المملكة العربية السعودية، لهذا الاعتداء السافر والمتكرر على حرمة المصحف"، واصفا إياها بـ"أنها استفزازية، ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر".
أما الأمين العام للمنظمة حسين طه، فطالب السويد والدنمارك بـ"اتخاذ إجراءات رسمية، تمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف"، معربا عن خيبة أمله لـ"عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن" من البلدين اللذين أضحيا محطة لمرتكبي هذه الإساءات.
وأوصى الدول الأعضاء في المنظمة، باتخاذ "الإجراءات السيادية التي تراها مناسبة في علاقاتها مع السويد والدنمارك، من أجل التعبير عن رفضها" السماح بهذه الأفعال المستنكرة، والتي اتخذتها سلطات البلدين.
وأقدم على هذه الجريمة أمس، لاجئ عراقي يدعى سلوان نجم، صديق مواطنه سلوان موميكا الذي ارتكبها سابقا لمرتين، بإضرام النار في المصحف في الأولى خارج مسجد ستوكهولم والثانية أمام السفارة العراقية، ونقل عن نجم قوله إنه "سيحرق المصحف مرارا حتى تقوموا بحظره".
وسبق للشرطة السويدية، تأكيدها، أنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله، 
وأفصح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده بدأت إجراءات بوضع حد لهذا النوع من الأفعال، بعد أن شهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد ودول المنطقة العربية والعالم الإسلامي، توترا في الفترات الماضية، لإجازتها ارتكاب هذه الجريمة.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إنه على اتصال بنظراء له في الدول الأعضاء بالمنظمة، وبعث برسالة إليهم، أطلعهم فيها على عملية منح التصاريح للتجمعات العامة في السويد.
وأوضح أن الشرطة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل، مبينا أن "حكومة بلاده كانت واضحة جدا في رفضها الأفعال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد في المظاهرات".
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، بعدما شهدت تحرّكين على هذا النحو في الآونة الأخيرة، إذ قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن لإذاعة بلاده، أن الحكومة ستسعى لـ"إيجاد أداة قانونية"، تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في بلاده.
وقال راسموسن في بيان منفصل إن "عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة، ارتكبها عدد قليل من الأفراد. وهؤلاء لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي".
وأضاف إن "الحكومة ستبحث بالتالي إمكان التدخل في مواقف خاصة، منها على سبيل المثال إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، لما قد يسببه ذلك من عواقب سلبية كبيرة على الدنمارك، لا سيما ما يتعلق بالأمن".
وما تزال تثير الإساءات المتكررة لعمليات الحرق هذه، غضبا رسميا وشعبيا في بلدان عربية وإسلامية، ما أدى بدول منها لاستدعاء سفراء ودبلوماسيين ممثلين للسويد والدنمارك، يبلغونهم بادانتهم واستنكارهم ورفضهم لهذه الأفعال المستنكرة.
وقد تبنت الأمم المتحدة، قبل أيام، قرارا صاغته المملكة المغربية، بتوافق الآراء، تضمن إدانة لأعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وتسعى السويد والدنمارك- اللتان تقولان إنه ليس بالإمكان منع هذه الأفعال لأنها تعد ضمن حرية التعبير- إلى تخفيف التوتر مع العالم الإسلامي.-(وكالات)
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