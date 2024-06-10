التعاون الاستخباري بين واشنطن وتل أبيب على أشده بالعدوان على غزة

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عواصم - رغم أسابيع من الحديث عن التوترات بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وبين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلا أن العالم بأسره تأكد أن كيان الاحتلال ليس وحده بالفعل، كما أكد الرئيس الأميركي عندما زار كيان الاحتلال بعد "طوفان الأقصى" مباشرة بقوله "لستم وحدكم".فما أن انتهى العمل على الجسر العائم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من جانب الولايات المتحدة وبدأ يباشر مهامه، حتى أعلن جيش الاحتلال تحرير أربعة أسرى في عملية عسكرية تمت بمساعدة استخبارية أميركية، وباستخدام غطاء مدني أميركي، حيث استخدمت شاحنات مساعدات في العملية، كما شارك فريق من خبراء الاستخبارات الأميركية داخل دولة الاحتلال في توجيه وتنفيذ العملية.وقد أشارت مصادر عدة، منها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى احتمالية استخدام الجسر العائم في العملية، في خطوة يمكن أن تنسف جهود الهدنة الأميركية، وتسقط ورقة التوت الأخيرة عما تبقى من مصداقية أميركية في تلك الحرب.يعلم قادة الاحتلال أنهم ليسوا وحدهم، ويعلمون ذلك تمام العلم منذ عقود، وإلا ما استطاعوا الاستمرار في معركتهم مع فصائل المقاومة الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بل ومن قبلها مع شتى أشكال المقاومة الفلسطينية والتحركات العسكرية العربية منذ زمن الحرب الباردة.وتعد دولة الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ووفقا للمؤشرات الرسمية الأميركية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة للاحتلال نحو 158.6 مليار دولار بين عامي 1946-2023. معظمها تصب في القطاع العسكري، التي بلغ حجمها في الفترة نفسها نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.أما عقب عملية طوفان الأقصى، أخذ الدعم منحنى تصاعدي، ففي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص "حزمة مساعدات غير مسبوقة" لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار.لكن الدعم الأميركي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يشمل تدخلا مباشرا في مجريات الحرب على الأرض عبر دعم لا يلقى الاهتمام الإعلامي ذاته رغم تأثيره، ذلك أنه أحد أهم ركائز استمرار أي عملية عسكرية للاحتلال، تماما كما أثبتت عملية تحرير الأسرى الأربعة أول من أمس.ومن المعروف أن التنسيقات تجري في الكواليس بعيدا عن الأضواء في أجواء ترشح بالغموض، مع تغييب متعمد لأي توثيق معلوماتي، لكن الحرب على قطاع غزة أزاحت كثيرا من الأستار، فنطق رجال الظل، ودفع بالتعاون إلى أقصى مدى. وصلت مديات التنسيق بين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية لتتجاوز العتبة الإستراتيجية، وتمتد نحو أرض التكتيكات والتفصيلات الميدانية التي عبدت الطريق أمام عمليات القصف والاغتيال المستمرة على مدار أشهر.من أبرز مظاهر هذا التعاون كان استخدام ثقل سمعة الأجهزة الاستخباراتية الأميركية من أجل تقديم غطاء لأفعال الجيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية وتبريرها؛ تم ذلك على إثر تقديم تلك الجهات الأميركية معلومات تبين أنها مضللة، في سبيل استباحة مستشفيات القطاع. أشهرها عملية اقتحام مستشفى الشفاء بدعوى "وجود نقطة قيادة ومراقبة للمقاومة الفلسطينية داخل المستشفى"، وفقا لمعلومات استخباراتية أعلنها البنتاغون رسميا وكشفت إدارة الاستخبارات الأميركية السرية عنها. وهذا ما أشار إليه "مارك بوليميروبولوس"، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، حيث قال إن "الولايات المتحدة رفعت السرية عن هذه النتائج لأن الهدف الواضح منها هو منح متنفس لإسرائيل"، خاصة بعد الغضب العالمي بسبب حصار جيش الاحتلال للمستشفى.بالطبع ثمة أسس عميقة قديمة سبقت هذا التطور التنسيقي الحالي، فأجهزة الاستخبارات في الكيان المحتل لطالما سوقت نفسها على أنها بمثابة عين وأذن الاستخبارات الأميركية في الشرق الأوسط. قبل مجيء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان التبادل المعلوماتي بين جهازي الاستخبارات الأميركي والإسرائيلي مقتصرا في الأغلب على الجانب الإستراتيجي لا التكتيكي التفصيلي، وهذا ما أكده مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث أوضحوا أن وكالات الاستخبارات الأميركية توقفت عن التجسس على حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية في السنوات التالية لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001، وأنها وجهت مواردها لملاحقة قادة تنظيم القاعدة، ثم تنظيم "داعش" لاحقا.لكن السنوات القليلة الماضية، وخاصة في ظل إدارة ترامب، شهدت تزايدا في مستوى التنسيق والاتصال بين أجهزة الاستخبارات، وتعمقا في التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي، لا سيما مع توجه اهتمام الإدارة الأميركية السابقة نحو مواجهة إيران وشبكاتها في المنطقة، وهو ما توج بتنسيق عالي المستوى علي صعيد بعض العمليات الأمنية المحدودة بين واشنطن وتل أبيب داخل إيران، والتي لعب فيها التبادل المعلوماتي دورا بارزا. لذلك، عندما وقع الهجوم على غزة كان المسرح مهيئا للدعم والتنسيق بين مؤسستي الاستخبارات في واشنطن وتل أبيب، وبات الجهازان بمثابة جهاز واحد فيما يتعلق بمجابهة المقاومة الفلسطينية وحلفائها.تحدث "مايك ترنر"، عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، في 3 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن ملامح المرحلة الجديدة من التعاون الاستخباراتي الأميركي الإسرائيلي، وسرد بعضا من التفاصيل فيما يتعلق بمشاركة المخابرات الأميركية في العمليات الإسرائيلية أثناء الحرب الحالية على قطاع غزة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تساعد في تحديد مواقع قيادات حركة حماس"، وأن وكالة الاستخبارات الأميركية تعمل عن قرب مع دولة الاحتلال لسد بعض الفجوات الواضحة لديهم.وأكد مسؤولون أميركيون لصحيفة نيويورك تايمز، أن وكالة الاستخبارات المركزية أنشأت فرقة عمل خاصة جديدة بعد عملية طوفان الأقصى لجمع معلومات عن كبار قادة حماس، ومواقع الرهائن في قطاع غزة، ثم أخذت تقدم تلك المعلومات الاستخباراتية مباشرة لدولة الاحتلال. وأوضح المسؤولون للصحيفة أن الولايات المتحدة رفعت من درجة أولوية حركة حماس إلى المستوى الثاني، ورفع مستوى الأولوية معناه توفير تمويل إضافي لجمع المعلومات الاستخباراتية، مع أن حركة المقاومة الفلسطينية لا تشكل أي تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة أو مصالحها المباشرة في الشرق الأوسط.وذلك يعني أن الولايات المتحدة تشارك بكل ما تملك من عتاد ومعلومات استخباراتية لدعم دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة، ويعني أيضا أن أحداث طوفان الأقصى أجبرت أجهزة الاستخبارات الأميركية على التدخل بنفسها، بعد الفشل الاستخباراتي للأجهزة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بحركة حماس، التي كانت مسؤولية جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، ولذا تسعى أميركا الآن لتقديم عمليات دعم استخباراتي تكتيكي واسعة لصالح الاحتلال.وتشمل المعلومات الاستخباراتية التكتيكية معلومات لتحديد أهداف القصف على سبيل المثال، حيث يستخدم جيش الاحتلال أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام "غوسبل"، لتحديد أهداف القصف داخل قطاع غزة، كما يستخدم المدفعية الثقيلة في عمليات القصف بعيدة المدى. ويحتاج القصف الإسرائيلي إلى معلومات استخباراتية مسبقة تشاركها القوات الجوية الأميركية، بعدما أرسلت ضباطا متخصصين في هذا النوع الدقيق من الاستخبارات إلى إسرائيل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك وفقا لوثيقة خاصة بقانون حرية تداول المعلومات أشار إليها موقع "ذه إنترسبت".-(وكالات)