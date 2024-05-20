التلفزيون الرسمي الإيراني: "لا توجد أي علامة" حياة في حطام مروحية رئيسي

قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.



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وأضاف: "طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم."

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند الاثنين العثور على المروحية التي كان تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، مشيرًا إلى أن الوضع "ليس جيدًا".

وقال كوليوند "عُثر على المروحية. نتحرك الآن في اتجاهها"، مضيفًا "الوضع ليس جيدًا".