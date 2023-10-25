"الجامعة العربية" تدق ناقوس الخطر بعد انهيار القطاع الصحي بغزة

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دقت الجامعة العربية ناقوس الخطر نتيجة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، والنقص الحاد في المستلزمات الصحية الطبية الأساسية في المستشفيات، ومنها الدم ومشتقاته.وانطلقت اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لموظفي الأمانة العامة، بناء على توجيهات، الأمين العام، وفي إطار التعاون بين جامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان المصرية.وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على دعم قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقترفها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين العزل، ما أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف.وأكدت السفيرة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، لافتا الى أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها بأسرع وقت.--(بترا)