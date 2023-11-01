الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة

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مجزرة جباليا
دانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل لمخيم جباليا، مساء أمس الثلاثاء، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 شخص.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.اضافة اعلان

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم.

وقال إن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفاً أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.
--(بترا)
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