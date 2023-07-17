الثلاثاء 18 تموز 2023
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"الجسر الذي لا يغرق".. ما رمزية هجوم القرم نقطة ضعف بوتين؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين
عواصم - "جسر مضيق كيرتش"، أو جسر شبه جزيرة القرم، لا يلبث هذا المصطلح أن يغيب عن الإعلام قليلا إلا ويعود مسرعا متصدرا نشرات الأخبار.
ففجر امس الاثنين، استيقظت جزيرة القرم على أصوات انفجارات ضربت جسرها.اضافة اعلان
وبينما تبنت أوكرانيا الهجوم، نددت روسيا بما حدث، واصفة نظام كييف بـ"الإرهابي"، وفق إعلانات رسمية.
ما الرمزية وراء هذا الهجوم؟
حينما هاجمت أوكرانيا العام الماضي جسر القرم، أصدرت طابعا تذكاريا وعليه مشهد من فيلم "تيتانيك" الشهير والجسر مدمر، في إشارة إلى السفينة التي لا تغرق، بمعنى أنه الجسر الذي لا يغرق أيضا.
يبلغ طول جسر القرم 19 كيلومترا أي ما يعادل 12 ميلا فوق مضيق كيرتش. وهو الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.
وكان الجسر مشروعا رائدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فتحه بنفسه أمام حركة المرور على الطرق بضجة كبيرة من خلال قيادة شاحنة عابرة في عام 2018.
ويتكون من طريق وسكة حديد منفصلين، وكلاهما مدعوم بركائز خرسانية، مما يفسح المجال لمسافة أوسع تقامها أقواس فولاذية عند النقطة التي تمر فيها السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف الأصغر.
في حين تم بناء الهيكل بتكلفة تبلغ 3.6 مليار دولار، من قبل شركة تابعة لأركادي روتنبرغ، التي تعتبر الحليف الوثيق والشريك السابق لبوتين في الجودو.
وللجسر أهمية أيضا كونه يقوم بتزويد الوقود والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات لشبه جزيرة القرم، حيث يعتبر ميناء سيفاستوبول القاعدة التاريخية لأسطول البحر الأسود الروسي.
وقد أصبح فيما بعد طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية بعد أن دخلت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للاستيلاء على معظم منطقة خيرسون. 
طائرات مسيرة   
يشار إلى أن الجيش الأوكراني كان أكد تبنيه الهجوم على جسر القرم فجر امس الاثنين.
وأفاد مصدر من القوات المسلحة الأوكرانية عبر تليغرام، أن العملية على جسر القرم تمت بطائرتين مسيرتين، موضحا أنها كانت من تنسيق خاص بين جهازي الأمن والبحرية.
كما انتشر عبر تليغرام مقطع فيديو أوضح استهداف جسر القرم وحجم الضرر الذي حل بالجزيرة.
أتى ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارين استهدفا الجسر عند الثالثة صباحا والثالثة و20 دقيقة، ما دفع لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإغلاق حركة المرور.
بدوره، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، امس، إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب "حالة طارئة" عقب انفجارات عنيفة، داعيا المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، ومشددا على وجود مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.
محاولات انتزاع القرم فاشلة 
 أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جميع المحاولات لتعطيل النقل إلى شبه جزيرة القرم وفصلها عن بقية روسيا محكوم عليها بالفشل.
وقالت في بيان إن "الأضرار التي لحقت بطريق جسر القرم نتيجة الهجوم الإرهابي سيتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن"، مشددة على أنه "من الواضح أن جميع محاولات تعطيل خطوط النقل مع شبه الجزيرة وفصل شبه جزيرة القرم عن بقية أنحاء روسيا فاشلة"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
كما أعلنت أن موسكو تتوقع أن يقدم المجتمع الدولي تقييما نزيها بشأن الهجوم، قائلة إن "وزارة الخارجية الروسية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وهو منشأة مدنية، ونأمل أن يظهر المجتمع الدولي والهيئات المتعددة الأطراف المعنية نزاهتها وأن تقدم تقييما سليما للجريمة التي نفذتها السلطات الأوكرانية".
"مسيرات بحرية"
يشار إلى أن جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، كان تعرض لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيرات بحرية".
وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.
كما أوضح أن الهجوم على جسر القرم "هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية" تم تنفيذها "بواسطة مسيرات بحرية".
"عمل إرهابي"
فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، لافتة أيضا إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.
كذلك أضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسية أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".
فيما لم يتعرض الجزء المخصص للسكك الحديد على الجسر لأضرار واستؤنفت الحركة قبل ظهر امس، على ما أفادت سلطات القرم. واستؤنفت حركة العبارات أيضا وطلب من سائقي السيارات استقلالها للعبور.-(وكالات)
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