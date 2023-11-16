الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجنائية الدولية": لنضع حدا لوباء الوحشية

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في جنيف -(وكالات)
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في جنيف -(وكالات)
 مع وصول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة لحدود قصوى مخلفة مأساة لا نهاية لها، قال مدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن وباء الوحشية ينتشر، ما يثبت أن  أنها ناتجة عن عدم قدرتنا على منح أدنى قيمة لحياة إخواننا من بني البشر.اضافة اعلان
وأوضح خان أن على جميع أطراف النزاع في غزة والضفة الغربية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية المعروفة باسم نظام روما الأساسي في 2015، ومن ثم لا يمكننا أن نبقى غير مبالين، ولا بد أن نتذكر هؤلاء الأشخاص الذين ينتشلون من تحت الأنقاض.
ويقول كريم خان الذي انتخب مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية في 2021، نحتاج إلى القانون أكثر من أي وقت مضى، خاصة القانون الذي يوفر حماية ملموسة، مضيفا "كنت عند معبر رفح يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لأنقل رسالة تقول، إن القانون الإنساني الدولي أنشئ للاستجابة للأوضاع التي نواجهها راهنا.
وقال إن قواعد الإنسانية لا يجوز انتهاكها، مضيفا حتى الحروب لها قواعد، وتقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ضمان الامتثال لهذه القواعد.
وأضاف أنه من غير المقبول رؤية جثث الأطفال الصغار وهي تسحب وسط الغبار وينقلون بسرعة إلى المرافق الطبية التي قد لا تتوفر لديها وسائل علاجهم، ومن غير المقبول أن يبقى هؤلاء المدنيون محاصرين في حرب لا يستطيعون الفرار منها.
وذكر المدعي العام بأن مكتبه يتمتع بالسلطة القضائية على جميع الجرائم المرتكبة داخل أراضي دولة فلسطين من قبل أي من الطرفين، بما في ذلك الأحداث الجارية حاليا في غزة والضفة الغربية، وأن إسرائيل تتحمل التزامات أخلاقية والتزامات قانونية كذلك، ناشئة عن قانون الصراع المسلح، عُرّفت بوضوح في نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، قال خان أود أن أوضح 3 نقاط أولا: أن كل منزل سكني وكل مدرسة وكل مستشفى وكل كنيسة وكل مسجد، تعد أماكن محمية، إلا إذا فقدت صفة الممتلكات المحمية بسبب استخدامها لأغراض عسكرية، وثانيا: إذا كان هناك شك في فقد المكان حالته المحمية، يجب على المهاجم أن يفترض أنه يظل محميا، وثالثا: يقع عبء إثبات أن وضع الملكية المحمية لم يعد قابلا للتطبيق على عاتق مرتكبي إطلاق النار.
وأكد فيما يخص الحصول على المساعدات الإنسانية، أن الوضع حرج، مضيفا أن القانون واضح فقد أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن الوضع الإنساني السيئ في غزة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ 4 دقيقة
655532f04236042048429b28

اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة من جديد

منذ 40 دقيقة
Untitled-1

قضية تبادل الأسرى تصطدم بمماطلة من الاحتلال وبتصريحات متناقضة من مسؤوليه

منذ 53 دقيقة
جيش الاحتلال يحقق الانتصار على الجرحى والخدج بالمستشفيات

جيش الاحتلال يحقق الانتصار على الجرحى والخدج بالمستشفيات

منذ 53 دقيقة
مدخل الطوارئ لمستشفى الشفاء في غزة - (وكالات)

ادعاءات الاحتلال الفاشلة حول "الشفاء" تثير شكوكا دولية بروايته

منذ 54 دقيقة
رسائل من غزة تحت القصف

"مجلس الأمن" يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

رعد التل |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 