السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجهاد الإسلامي: قطع الإنترنت عن غزة يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير

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قصف غزة
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا وقالت فيه " تزامناً مع العدوان البري ضد قطاع غزة، نشط العدو باستخدام مواقع وحسابات وهمية ومزيفة، بعضها باسم نشطاء ومؤثرين فلسطينيين، هدفها نشر الفتنة الداخلية، وبث الإشاعات والعمل على إحباط الحاضنة الشعبية للمقاومة، في وقت عزل فيه العدو غزة عن الاتصال بالعالم".اضافة اعلان

وتابعت بالقول " إقدام العدو على عزل غزة عن العالم، عبر قطع الاتصال معها، ولا سيما شبكة الانترنت، يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير لمزيد من جرائم الإبادة التي يعد لها، وخصوصاً بعد تلويحه باستهداف المستشفيات".
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