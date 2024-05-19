الجوع يلقي بظلاله على غزة.. والاحتلال يواصل حملة الإبادة

نادية سعد الدين

واصل جيش الاحتلال قصف مواقع عدة في القطاع وارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 70 شهيدا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة، في حين حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في قطاع غزة.

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كما تواصلت عمليات المقاومة، حيث قصفت الفصائل الفلسطينية مدينة عسقلان وغلاف غزة بالصواريخ، وخاضت معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمخيم جباليا وشرقي رفح.



يأتي ذلك فيما أقر الجيش الصهيوني بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك بأرجاء القطاع، بينهم 8 جروحهم خطيرة.

كما قالت وسائل إعلام عبرية إن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة التالية من العملية العسكرية في رفح، جنوبي القطاع.



سياسيا، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تحقق الانتصار، داعيا إلى التخلص منها. وأثار هذا الموقف حفيظة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي شن هجوما عنيفا على غانتس، واصفا إياه بـ"القائد الصغير والمخادع الكبير".



في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر ويمنع 3 آلاف شاحنة مساعدات من دخول القطاع.



وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن المجاعة في شمال غزة وشيكة.



وشدد على أن سكان غزة يواجهون أزمة لا يمكن تحملها في ظل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وعدم توفير المساعدات لشمال القطاع.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال يمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات ويمنع 690 مريضا وجريحا من السفر للعلاج.



وأضاف أن الاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم 13 مما يضاعف الأزمة الإنسانية.



في السياق ذاته، اعتدى صهاينة متطرفون على شاحنات تنقل مساعدات إلى قطاع غزة بعد خروجها من معبر ترقوميا بالضفة الغربية.



وقد ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة كل المؤسسات الإنسانية إدخال الأدوية للقطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله للمعابر.



وقال مدير مستشفى كمال عدوان "نعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية ونناشد العالم الالتفات إلينا".



وأضاف "وصل إلينا منذ أمس نحو 60 شهيدا جلهم نساء وأطفال إثر قصف مربع سكني مكتظ بجباليا".



أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فقال إن نصف سكان غزة على الطرقات وأنهم مجبرون على النزوح.



ولفت إلى أنه ليست لدى الناس في غزة خيارات أخرى إلا العودة للمنازل المهدمة، قائلا إن المساعدات تصل بشكل هزيل.



وأضاف لازاريني "حان الوقت لبدء التحقيق ومساءلة من يرتكب الاعتداءات في غزة".



إلى ذلك، لم تحتاج حكومة الاحتلال لكثير من جهد الإقناع حتى تنال "مُباركة" واشنطن على خطة عمليتها العسكرية الواسعة ضد رفح، جنوب قطاع غزة، بعد المصادقة عليها داخلياً، مثلما لم تكترث لتظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، والمطالبين بوقف إطلاق النار لاستعادتهم.



ونتيجة موافقة كل من وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، ورئيس أركان الاحتلال، "هرتسي هاليفي"، على تعميق اجتياح رفح، فإن الخطة باتت جاهزة لتقديمها إلى مستشار الأمن القومي الأميركي، "جيك سوليفان"، الذي زار فلسطين المحتلة أمس للاجتماع برئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ومسؤولين كبار آخرين بالكيان المُحتل.



وبمقدور الاحتلال التحايل على مطلب الإدارة الأميركية بضرورة عدم المساس بالمدنيين الفلسطينيين في المدينة الجنوبية، من خلال البيانات "الصّوريّة" المُزيفة التي تعلنها بإجلاء السكان من المناطق المُستّهدفة، قبيل شن الغارات الجوية عليهم، أسوة بارتكاب 8 مجازر وحشيّة أمس بحقهم، بما يكشف مجدداً عن وجّه الاحتلال القبيح.



ويناقش "سوليفان" مع حكومة الاحتلال ملفيّ مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية رفح، وكلاهما في مأزق كبير، طالما تُملي الأحزاب اليمينية المُتطرفة في الائتلاف الحاكم بالكيان المُحتل كلمتها الأولى.



ويعبر ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، عن أقصى اليمين المتطرف بمطالبته، أمس، باحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، لأن ذلك برأيه يعد ضرورة لضمان أمن الكيان الصهيوني.



ودعا "بن غفير"، وفق وسائل إعلام الاحتلال، لإقالة كل من يعارض فكرته داخل حكومة الاحتلال، معتبراً أن هذه الحكومة تنتمي لليمين، وأن هناك مرشحين ممتازين وجيدين يمكن أن يلبوا المناصب الحكومية المهمة، ويدعون مثله إلى الحل الوحيد المتمثل في احتلال غزة وتشجيع الهجرة الطوعية.



وبالمثل؛ دعا الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، "نتنياهو" للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.



وعلّق "سموتريتش، على تهديد عضو مجلس الحرب "بيني غانتس"، بالانسحاب من حكومة الاحتلال إذا لم تلتزم بخطة واضحة للحرب في غزة، معتبراً أن "الخلط في الحرب كان بسبب "غانتس" وبسبب أعضاء الحكومة الذين، حتى بعد 7 أكتوبر، يواصلون الضغط من أجل وقف الحرب، وإقامة دولة فلسطينية تحت الضغط الأميركي".



ودعا، في تصريح له أمس، "نتنياهو" إلى اتخاذ قرار إستراتيجي بشأن السيطرة الاحتلالية الكاملة على غزة، واتخاذ قرار بعدم وقف قوات الاحتلال في رفح وفي وسط وشمال قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، المتمثلة في القضاء على حركة "حماس"، وعودة الأسرى، وإزالة التهديد من حزب الله، في الجنوب وفي الشمال"، وفق مزاعمه.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.



بينما تصّعد قوات الاحتلال عدوانها الخطير ضد الضفة الغربية، وذلك عبر الاعتداء، أمس، على عدد من الشبان الفلسطينيين في منطقة باب الاسباط، خلال محاولتهم الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، مقابل تأمين اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحاته.



وبحسب الأنباء الفلسطينية، فقد أوقفت قوات الاحتلال المتمركزة عند باب الاسباط، أحد أبواب الأقصى، عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال محاولتهم الدخول إلى المسجد، وقامت بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالدفع والضرب لإبعادهم عن محيط باب الأسباط، وإخراجهم خارج باب الأسباط وخارج البلدة القديمة، بالقدس المحتلة.



ووفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، داخل باحاته، في انتهاك صارخ لحرمته، وسط تصدي المصلين للدفاع عن المسجد وحمايته ضد عدوانهم.



يأتي ذلك بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرقي مدينة بيت لحم، بزعم محاولته تنفذ عملية طعن.



ومنع جنود الاحتلال الشبان الفلسطينيين من الاقتراب من الشاب أو تقديم الإسعاف له، في الوقت الذي أغلقوا فيه الحاجز ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



بينما تتواصل اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال الذي يطلق الرصاص وقنابل الغاز، ويعتقل عددا من الفلسطينيين، ويؤمن سيطرة المستوطنين على الأراضي الزراعية الفلسطينية ومنع أصحابها الأصليين من الوصول إليها.



في حين واصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، ووقع 78 عملا مقاوماً، أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال، إلى جانب استشهاد 8 فلسطينيين.



ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي" 78 عملا مقاوما خلال تلك الفترة، وتنوعت ما بين (2) عملية طعن أو محاولة طعن، (12) إطلاق نار واشتباك مسلح، (5) عبوات ناسفة".

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