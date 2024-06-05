الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين خلال 24 ساعة

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و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.وردا على شن واشنطن ولندن- ضمن تحالف منذ مطلع العام الحالي- غارات على مواقع للحوثيين باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.ويواصل الاحتلال حرب الإبادة على غزة متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.