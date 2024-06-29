 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الأميركي: المسيّرات الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف

الحوثيون أعلنوا في السابق الاستيلاء على سفينة الشحن غلاكسي ليدر
الحوثيون أعلنوا في السابق الاستيلاء على سفينة الشحن غلاكسي ليدر
قالت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم السبت، إن المسيّرات الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وأضافت: دمرنا خلال الساعات الـ24 الماضية 7 طائرات مسيّرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.اضافة اعلان
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