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الجمعة 05 نيسان 2024
4:12 ص
الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا حوثيا مضادا للسفن
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في 4 أبريل
وأضافت "لا إصابات أو أضرار تم الإبلاغ عنها من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن".
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