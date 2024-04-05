الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا حوثيا مضادا للسفن

مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في 4 أبريل
وأضافت  "لا إصابات أو أضرار تم الإبلاغ عنها من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن".اضافة اعلان
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