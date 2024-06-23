 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 قوارب للحوثيين

الحوثيون يشنون هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد نصرة لغزة
الحوثيون يشنون هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد نصرة لغزة - (أرشيفية)
قالت القيادة الوسطى الأميركية، فجر الأحد، "دمرنا خلال الساعات الـ24 الماضية 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضافت: "الادعاءات الأخيرة بشأن هجوم حوثي ناجح ضد حاملة الطائرات آيزنهاور كاذبة تماما".اضافة اعلان
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