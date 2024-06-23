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الأحد 23 حزيران 2024
3:06 ص
الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 قوارب للحوثيين
الحوثيون يشنون هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد نصرة لغزة - (أرشيفية)
قالت القيادة الوسطى الأميركية، فجر الأحد، "دمرنا خلال الساعات الـ24 الماضية 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".
وأضافت: "الادعاءات الأخيرة بشأن هجوم حوثي ناجح ضد حاملة الطائرات آيزنهاور كاذبة تماما".
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الجيش الاميركي
الحوثيين
البحر الاحمر
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