الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

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أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، عن إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.اضافة اعلان



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