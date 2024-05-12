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الأحد 12 أيار 2024
6:33 م
الجيش الإسرائيلي: إصابة 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، عن إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.
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