الجيش الإسرائيلي رفض 95% من المهام الأممية شمالي قطاع غزة

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نيويورك- قال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي رفض 95 بالمئة، من المهام الأممية التي تضمنت توزيع الوقود على خزانات المياه وآبار المياه، والأدوية على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة، في الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي.وأشار التقرير، إلى أن هذا أدى إلى زيادة المخاطر الصحية والبيئية، وخاصة مع إضعاف وظائف المستشفيات الستة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي، بعد أن خرجت 18 مستشفى عن الخدمة.وبحسب التقرير؛ فإن الوكالات الإنسانية تبقى عاجزة عن العمل بأمان وفعالية في أي مكان في غزة ومعرضة للخطر الشديد، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المعدات الحيوية، بما في ذلك الأعداد الكافية من المركبات المدرعة وأجهزة الاتصالات المناسبة.وأشار التقرير، إلى أن الأمم المتحدة تمكنت، منذ 17 كانون الثاني، من تأمين دخول أربع مركبات ذاتية القيادة إلى غزة، في حين أن هناك حاجة ملحة للمزيد منها، وتعد صيانة المركبات القديمة أمرًا ضروريًا.-- (بترا)