الجيش الإسرائيلي: نهاية الأسبوع الأخير هي الأقسى

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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب، بعد مقتل 14 من جنوده.كما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم الأحد عن مسؤول أمني قوله "سبب خفض وتيرة الغارات الجوية ليس ضغط واشنطن؛ بل خشية الإضرار بالجنود والأسرى بغزة".