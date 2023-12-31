الجيش الإسرائيلي يسريح 5 ألوية قتالية من غزة

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.-(وكالات)